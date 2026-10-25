27 nhân viên một trường đại học bị sa thải vì sử dụng bằng cấp giả

Ủy ban Kiểm toán công (PAC) của Hội đồng tỉnh Sindh, Pakistan, ngày 21/10 yêu cầu Đại học Khoa học Sức khỏe Dow (DUHS) thu hồi toàn bộ tiền lương đã trả cho 27 nhân viên bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả.

Theo báo Dawn, yêu cầu này được đưa ra tại cuộc họp PAC do ông Nisar Ahmed Khuhro chủ trì. Ủy ban cũng đề nghị tất cả trường đại học công lập báo cáo tình hình xác minh bằng cấp của giảng viên và nhân viên.

Cuộc họp xem xét các nội dung trong báo cáo kiểm toán của Đại học Dow năm 2024 và 2025. Báo cáo chỉ ra rằng ban lãnh đạo trường chưa xác minh bằng cấp của nhân viên được tuyển dụng trong thời gian kiểm toán, đồng thời không phản hồi thỏa đáng những câu hỏi liên quan.

Phát hiện bằng cấp giả ở nhiều vị trí công tác

Theo The Express Tribune, trong tổng số 5.350 nhân viên của Đại học Dow, mới có 1.945 người được xác minh bằng cấp. Hơn 3.400 trường hợp còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Một góc Đại học Khoa học Sức khỏe Dow (Pakistan). Ảnh: Dow University of Health Sciences Official

Giám đốc tài chính Đại học Dow Zainul Abideen Shah cho biết trường đã thuê Công ty HRSG thực hiện việc xác minh bằng cấp theo hợp đồng trị giá 7,36 triệu rupee Pakistan. Trong số hồ sơ đã được kiểm tra, 27 trường hợp bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả.

Những nhân viên này làm việc ở nhiều vị trí, từ lễ tân, nhân viên văn thư đến nhân viên vận hành máy tính, cán bộ hành chính, nhân viên thanh toán, kỹ thuật viên và điều dưỡng.

Các loại văn bằng, chứng chỉ bị xác định là giả gồm bằng cử nhân thương mại (BCom), cử nhân nghệ thuật (BA), cử nhân khoa học (BSc), thạc sĩ thương mại (MCom), chứng chỉ tốt nghiệp trung học, bằng tốt nghiệp điều dưỡng và bằng thạc sĩ khoa học máy tính.

Ông Zainul Abideen Shah xác nhận cả 27 nhân viên có bằng cấp giả đều đã bị sa thải. Chủ tịch PAC yêu cầu trường thu hồi toàn bộ tiền lương đã trả cho những người được tuyển dụng dựa trên bằng cấp giả.

Hiệu trưởng Đại học Dow, Tiến sĩ Nazli Hussain, cho biết hơn 70% bằng cấp của các bác sĩ làm công tác giảng dạy đã được xác minh, số còn lại vẫn đang được xử lý.

Hơn 3.400 hồ sơ vẫn chờ xác minh

Tại cuộc họp PAC, ban lãnh đạo Đại học Dow cho biết việc xác minh bằng cấp của 3.400 nhân viên vẫn đang được Ủy ban Giáo dục Đại học Pakistan (HEC) xử lý.

Ủy ban yêu cầu tất cả các trường đại học công lập tại tỉnh Sindh báo cáo tình hình xác minh bằng cấp của giảng viên và nhân viên không giảng dạy.

Ngoài vấn đề bằng cấp, PAC cũng xem xét ngân sách và nguồn thu hằng năm của Đại học Dow.

Giám đốc tài chính cho biết trường có ngân sách hằng năm 26 tỷ rupee Pakistan và thu khoảng 25 tỷ rupee mỗi năm từ các dịch vụ đào tạo, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cùng những nguồn khác. Trong đó, học phí đóng góp 4,5 tỷ rupee.

Hiệu trưởng Nazli Hussain cho biết trường có hơn 300 chỉ tiêu tuyển sinh theo diện xét tuyển dựa trên thành tích học tập. Sinh viên theo diện tự túc tài chính đóng 500.000 rupee mỗi năm, trong khi sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển dựa trên thành tích đóng 60.000 rupee. Học phí sinh viên quốc tế dao động từ 10.000 đến 18.000 USD mỗi năm, theo quy định của Hội đồng Y khoa và Nha khoa Pakistan.