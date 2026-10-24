Thiết thực Cuộc thi 'Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025'

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tham dự cuộc thi có toàn thể Kiểm sát viên, công chức nghiệp vụ trong đơn vị.

Đồng chí Lê Quốc Trung, Viện trưởng VKSND khu vực 6 phát biểu khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Trung - Viện trưởng VKSND khu vực 6, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, nắm vững các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2025. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng gắn liền với quá trình giải quyết các vụ án hình sự, đòi hỏi mỗi Kiểm sát viên, công chức phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng đúng đắn, hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Điểm nổi bật của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ số thông qua nền tảng Quiz. Các thí sinh sử dụng điện thoại thông minh để tham gia trả lời câu hỏi; kết quả được hệ thống tự động chấm điểm, tổng hợp và xếp hạng sau khi hoàn thành bài thi. Hình thức tổ chức này không chỉ bảo đảm tính nhanh chóng, thuận tiện, khách quan mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu pháp luật trong đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi cá nhân, với nội dung câu hỏi tập trung vào các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và những nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2025. Các thí sinh tham gia nghiêm túc, thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, củng cố kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện. Qua từng câu hỏi, cuộc thi tạo điều kiện để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tự đánh giá mức độ nắm bắt quy định pháp luật, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, giải Nhì và giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức nghiên cứu pháp luật và nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cá nhân tham gia cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, VKSND khu vực 6 tiếp tục khuyến khích phong trào tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động chuyên môn. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức vững vàng về bản lĩnh, tinh thông pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại cuộc thi

Đồng chí Lê Quốc Trung, Viện trưởng tặng hoa chúc mừng các thí sinh có thành tích cao.

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các thí sinh.