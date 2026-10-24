Chị gái bán xăng đứng chống nạnh sau khi khách rời đi, xem camera trước đó mới vỡ lẽ
Khách nữ vừa rời đi, chị gái bán xăng chứng kiến cảnh khiến chị chỉ biết chống nạnh nhìn theo.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý giữa 2 người phụ nữ.
Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ đi xe máy chở theo thùng xe kéo vào cây xăng để đổ xăng. Trong lúc mở cốp xe để đổ xăng, người phụ nữ buộc phải gỡ bỏ thùng xe phía sau để riêng ra.
Đáng chú ý, sau khi đổ xăng xong, người phụ nữ đánh xe máy rời đi mà quên lắp thùng xe vào.
Thấy khách rời đi, nữ nhân viên bán xăng cũng "cạn lời", chống nạnh nhìn theo. Toàn bộ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của 2 người phụ nữ này được camera ghi lại.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không nhịn được cười trước tình huống đãng trí của nữ khách hàng. Không ít cư dân mạng còn chú ý đến biểu cảm bất lực nhưng hài hước của nữ nhân viên cây xăng khi chứng kiến sự việc. Tình huống tuy nhỏ nhưng lại mang đến phút giây giải trí cho người xem.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chi-gai-ban-xang-dung-chong-nanh-sau-khi-khach-roi-di-ly-do-bat-ngo-202610241047472505.html