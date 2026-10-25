Học vấn ấn tượng của Tân Miss Charm Vietnam 2026

Vượt qua 21 thí sinh, Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026. Tân hoa hậu sinh năm 1996, cao 1m77, số đo 86-64-96 cm.

Trước khi trở thành hoa hậu, Trà My hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời đảm nhận vai trò MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của các thương hiệu cao cấp.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Bên cạnh sắc vóc, Trà My còn gây chú ý khi sở hữu thành tích học vấn ấn tượng. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Đại học RMIT tại Australia. Nàng hậu chia sẻ, những năm tháng xa gia đình giúp cô rèn luyện tính độc lập, mở rộng góc nhìn và thích nghi với môi trường đa văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội làm việc trong các tập đoàn quốc tế ở lĩnh vực quản lý thương hiệu và dịch vụ cao cấp.

Theo Trà My, chính trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra việc học không dừng lại sau khi rời giảng đường. Kinh nghiệm giúp giải quyết nhiều tình huống công việc, nhưng để phát triển bền vững, cô muốn bổ sung kiến thức quản trị chuyên sâu và rèn luyện tư duy hệ thống.

Hiện tại, Trà My tiếp tục theo học chương trình sau đại học về Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ, với định hướng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) và DBA (Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh). Tân Miss Charm Vietnam 2026 cho biết muốn củng cố năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng ra quyết định trong kinh doanh.

“Tôi không xem việc học là để sở hữu thêm danh vị mà là để nâng cao năng lực tạo ra giá trị”, cô nói.

Theo Trà My, việc học tập và làm việc quốc tế giúp cô hiểu rằng không có một con đường thành công duy nhất. Khác biệt trong văn hóa, tư duy hay cách làm việc có thể trở thành lợi thế nếu mỗi người biết lắng nghe và học hỏi. Với công việc MC, cô cũng nhìn ngôn ngữ như phương tiện kết nối các nền văn hóa, qua đó giới thiệu những giá trị Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Từ trải nghiệm cá nhân, Trà My cho rằng phụ nữ cần có cơ hội chủ động lựa chọn hướng đi của mình. Họ không nhất thiết phải giới hạn bản thân trong một vai trò, mà có thể theo đuổi tri thức, phát triển sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng theo những cách khác nhau.

Nàng hậu gây chú ý bởi học vấn nổi bật.

Sắp tới, Trà My sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm 2026 diễn ra vào tháng 12. Cô cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, thuyết trình và bổ sung kiến thức về văn hóa, xã hội.

Trà My mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng bản sắc dân tộc. Với cô, danh hiệu là cơ hội để kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam, còn việc học là hành trình tiếp tục hoàn thiện năng lực để theo đuổi những mục tiêu dài hạn.