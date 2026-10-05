Yên dân, nhìn từ địa bàn cơ sở

Công an cơ sở tại Đà Nẵng vận chuyển vật luyện hỗ trợ dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ.

Muốn cơ sở vững, trước hết cán bộ, chiến sĩ Công an tại địa bàn phải thực sự chuẩn mực, gương mẫu. Phong trào thi đua "Ba Nhất- Kỷ cương nhất - Trách nhiệm nhất - Hiệu quả nhất" chính là "thước đo" tinh thần phụng sự của lực lượng Công an xã, phường tại Đà Nẵng:

Kỷ cương nhất là siết chặt quy trình công tác, tư thế, tác phong, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ CAND chính trực, bản lĩnh khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân. Trách nhiệm nhất là sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nội bộ trong quần chúng từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp. Hiệu quả nhất là để tối ưu hóa công tác quản lý địa bàn, giảm thiểu vi phạm pháp luật, lấy sự hài lòng và cảm giác an toàn của người dân làm thước đo cho chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, ở phong trào thi đua "Dân vận khéo", Công an TP Đà Nẵng lấy sự đồng lòng của dân làm gốc, chuyển hóa từ nhận thức thành các hành động mang lại hiệu quả rõ rệt. Lực lượng Công an cơ sở chủ động đến từng ngõ ngách, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, qua đó kịp thời giải quyết, đề xuất, xây dựng phương án phù hợp.

Bữa tối ấm lòng của Công an Trà Leng (TP Đà Nẵng) phục vụ người dân sơ tán tránh lũ, sạt lở đất.

Lực lượng Công an cơ sở cũng bám dân, sát cơ sở, phát huy tối đa vai trò của các tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khi đó, mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" và "Cảnh sát khu vực tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại khu dân cư" tiếp tục duy trì, song hành, kịp thời nắm bắt, giải quyết kịp thời những nảy sinh ở địa bàn hay phòng ngừa, ngăn chặn những phức tạp tiềm ẩn từ hộ gia đình đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng Công an cơ sở tại Đà Nẵng đã triển khai các cách làm sáng tạo, mang tính đột phá. Với mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", cán bộ, chiến sĩ không quản ngại làm việc ngoài giờ hành chính, đêm muộn hay ngày nghỉ để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thu nhận hồ sơ căn cước, đăng ký cư trú... đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân làm việc theo ca, kíp hoặc bận rộn giờ hành chính. Qua mô hình "Cảnh sát khu vực tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính ở khu dân cư", thay vì chờ dân đến trụ sở, Cảnh sát khu vực trực tiếp mang thiết bị, hồ sơ xuống tận nhà văn hóa khu dân cư, hoặc đến tận nhà các trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn để hướng dẫn và giải quyết thủ tục. Việc đưa dịch vụ công đến tận cửa nhà không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho dân mà còn thắt chặt tình cảm quân - dân thắm thiết.

An ninh trật tự (ANTT) muốn vững thì địa bàn phải sạch. Tội phạm và tệ nạn ma túy là nguồn gốc sinh ra nhiều loại tội phạm khác, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bình yên của nhân dân. Đợt "Cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn về ma túy" do lực lượng Công an cơ sở làm nòng cốt đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ. Lực lượng Công an xã, phường đồng loạt ra quân rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với các đoàn thể tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai và tạo công ăn việc làm cho người hoàn lương. Tấn công, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy từ sớm, từ xa, không để hình thành các "ổ nhóm", góp phần giữ vững danh hiệu địa bàn an toàn, lành mạnh, mang lại niềm tin tuyệt đối cho người dân. Test nhanh người lao động ở các cơ sở vận chuyển hàng hóa, hành khách, shipper, công nhân các khu công nghiệp, xóm trọ… để phát hiện, xử lý các trường hợp dương tính và có phương án tiếp theo.

Giữ vững ANTT và tạo dựng cuộc sống an bình cho nhân dân là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự kiên trì và tận tụy. Nhìn từ thực tiễn tại TP Đà Nẵng, có thể thấy rõ, hiệu quả của việc "yên dân" không đến từ những khẩu hiệu chung chung, mà bắt nguồn từ những hành động thiết thực, cụ thể của lực lượng Công an cơ sở. Từ sự nghiêm cẩn trong phong trào "Ba Nhất", sự chân thành của "Dân vận khéo", tinh thần kiên quyết trong đợt "Cao điểm 45 ngày đêm", cho đến sự tận tụy của các mô hình "Tăng ca phục vụ dân" hay "Giải quyết thủ tục hành chính tại khu dân cư" cùng với những chiến công trong đấu tranh, phá án, tất cả đã và đang khắc họa đậm nét hình ảnh người Công an gần dân, vì dân phục vụ, góp phần quan trọng xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố an bình, đáng sống và phát triển bền vững.