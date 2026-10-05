Anthropic chi 100 triệu USD cho cuộc đua nhân tài AI

Khoản đầu tư sẽ được sử dụng cho chương trình Claude Frontier Academy, với mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư triển khai AI tiên phong đến cuối năm 2027. Lực lượng này sẽ được tuyển chọn từ các doanh nghiệp thuộc Claude Partner Network của Anthropic, công ty cho biết trong thông cáo báo chí hôm thứ Sáu.

Các kỹ sư đến từ Accenture, Morgan Stanley, Novo Nordisk cùng một số công ty tư vấn hàng đầu nằm trong những nhóm đầu tiên tham gia chương trình. Theo Anthropic, chương trình được phát triển từ quá trình công ty hợp tác với các doanh nghiệp để triển khai Claude.

Anthropic đầu tư 100 triệu USD mở học viện đào tạo nhân lực AI, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi nghe khách hàng và các tổ chức đối tác nói rằng họ cần thêm những người có thể kết hợp sự am hiểu về công nghệ doanh nghiệp và bối cảnh kinh doanh với năng lực AI ở mức cao nhất để giải quyết những vấn đề cần được xử lý", Shambhavi Shambhavi, người đứng đầu bộ phận chiến lược và vận hành đối tác của Anthropic nói với CNBC.

Anthropic đang đẩy mạnh mở rộng quy mô khi các doanh nghiệp trên toàn cầu chạy đua đưa những công cụ AI của hãng vào các bộ phận hoạt động. Công ty được kỳ vọng lên sàn chứng khoán vào cuối năm nay và được cho là có thể hướng tới mức vốn hóa 2.000 tỷ USD. Reuters đưa tin hồi đầu tuần, dẫn một bản sao bị rò rỉ của bản cáo bạch IPO, rằng Anthropic đạt gần 4,6 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái, trong khi ghi nhận khoản lỗ hoạt động hơn 8 tỷ USD.

Chương trình đào tạo sẽ mở đầu bằng một đợt triển khai doanh nghiệp mô phỏng chuyên sâu, kèm bài đánh giá có chấm điểm. Những người vượt qua vòng này sẽ bước vào chương trình đào tạo thực tế theo mô hình giảng dạy trong ngành y. Tại đây, các kỹ sư phần mềm học hỏi từ giảng viên, thực hành qua những tình huống cụ thể trước khi được đánh giá và cấp chứng nhận. Những kỹ sư đầu tiên dự kiến hoàn thành chứng nhận vào đầu năm 2027.

"Claude Frontier Academy đào tạo mọi người theo cách các kỹ sư của chúng tôi học hỏi, và chúng tôi muốn những người tốt nghiệp trở thành tiêu chuẩn cho cách AI được xây dựng bên trong doanh nghiệp", Steve Corfield, người đứng đầu toàn cầu về phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác của Anthropic cho biết.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh nhu cầu nhân lực có chuyên môn kỹ thuật AI tăng mạnh tại nhiều ngành. Dữ liệu từ Draup, được cung cấp độc quyền cho CNBC, cho thấy số lượng tin tuyển dụng kỹ sư triển khai AI tiên phong và các vị trí liên quan đến AI khác trong lĩnh vực tài chính đã tăng đáng kể trong năm nay.