Công ty Công nghệ và Năng lượng xanh AVES tăng vốn điều lệ lên 42 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES vừa thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp với việc bổ sung vốn điều lệ thêm 12 tỷ đồng. Mức tăng này tương ứng với tỷ lệ 40% so với quy mô ban đầu. Việc thay đổi đã được cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh ghi nhận chính thức vào ngày 2/10.

Việc mở rộng quy mô tài chính này diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ gần một tháng sau khi doanh nghiệp mới chính thức đi vào hoạt động. Theo các dữ liệu doanh nghiệp công bố, phần vốn gia tăng thêm 12 tỷ đồng này hoàn toàn thuộc nguồn vốn tư nhân và được góp bằng nguồn tiền trong nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện không công bố thông tin chi tiết liên quan đến các bên tham gia góp thêm nguồn vốn này.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES thành lập ngày 9/9/2026 với quy mô vốn khởi tạo ban đầu là 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng sạch, với định hướng trọng tâm là nghiên cứu, phát triển và sản xuất các phương tiện giao thông chạy điện. Theo lộ trình công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái sản phẩm di chuyển xanh và dự kiến ra mắt những sản phẩm xe máy điện, xe đạp điện thương mại đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027.

Song song với việc nâng cấp quy mô tài chính, doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển (R&D), mua hàng và quản lý chất lượng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Việc gia tăng nguồn vốn trong khoảng thời gian ngắn được xem là bước chuẩn bị về mặt nguồn lực tài chính nhằm phục vụ cho quá trình đầu tư hạ tầng, công nghệ và phát triển sản phẩm ban đầu.