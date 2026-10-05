Những bước chân đưa công dân số về bản

Không để ai đứng ngoài hành trình số

Thực hiện Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND tỉnh Lai Châu về cao điểm đẩy mạnh phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh và kết luận của Giám đốc Công an tỉnh tại Thông báo số 73/TB-PV01 ngày 28/8/2026, Công an xã Than Uyên đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/4/2026 về triển khai cao điểm phát triển công dân số tại địa phương. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã Than Uyên sau sáp nhập các thôn, bản; đồng thời thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Tổ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Than Uyên hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại nhà văn hóa bản Mường.

Từ chủ trương và kế hoạch, cách làm được lực lượng Công an xã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân: Đi từng bản, đến từng tổ dân phố, vào từng gia đình; tranh thủ buổi tối, ngày thứ bảy, chủ nhật và cả những ngày nghỉ lễ để hỗ trợ nhân dân. Bởi thực tế ở cơ sở cho thấy, không phải người dân nào cũng có điều kiện đến trụ sở trong giờ hành chính. Nhiều người cả ngày lên nương, xuống ruộng; có người tuổi cao, đi lại khó khăn; không ít người chưa thành thạo điện thoại thông minh. Thay vì chờ dân tìm đến, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chủ động tìm đến với dân. Sau một ngày làm việc, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tối cũng là lúc công việc của các chiến sĩ bắt đầu. Có những buổi tối, các anh kiên trì đến từng nhà hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại. Có những ngày nghỉ cuối tuần vẫn tất bật bám bản. Đêm muộn, khi công tác tuyên truyền ngoài cơ sở kết thúc, cán bộ, chiến sĩ lại trở về bên máy tính để rà soát, nhập dữ liệu và kiểm tra từng trường hợp.

... hỗ trợ người dân cao tuổi, đi lại khó khăn thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại nhà văn hoá bản Cẩm Trung.

Đại úy Ngô Thị Dung, Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Than Uyên chia sẻ: “Có những hôm anh em làm đến 3 giờ sáng để kịp hoàn thành dữ liệu cho bà con. Mệt nhưng nhìn số lượng tài khoản được kích hoạt tăng lên từng ngày, ai cũng thấy vui”. Xúc động hơn cả là những trường hợp người cao tuổi, người hạn chế khả năng đi lại. Để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, cán bộ, chiến sĩ không ngại đưa đón, dìu, bế, cõng các cụ đến điểm tập trung hoặc trực tiếp vào tận nhà hỗ trợ. Nhiều thời điểm, cán bộ phải kiên nhẫn chờ người dân đi nương về muộn; chỉ cần bà con vừa chân về đến nhà, màn hình điện thoại lại được mở lên, hướng dẫn từng bước chu đáo.

Ông Nguyễn Văn Quyết (sinh ngày 01/01/1954, thường trú tại bản Cẩm Trung, xã Than Uyên) do đi lại khó khăn nên việc đến trụ sở làm thủ tục gặp rất nhiều trở ngại. Được lực lượng Công an xã đến tận nhà hỗ trợ, ông xúc động chia sẻ: “Tôi có tuổi rồi, lại bị liệt, đi lại khó khăn, nếu không có các chú đến giúp thì chẳng biết bao giờ mới làm được. Các chú vất vả vì dân như thế, tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Đằng sau những hình ảnh bình dị ấy là sự kiên trì, trách nhiệm và tình cảm sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân. Bởi chuyển đổi số nếu chỉ nhìn qua những con số khô khan trên hệ thống sẽ khó thấy hết ý nghĩa. Chỉ khi công nghệ thực sự đến được với từng người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, khi đó chuyển đổi số mới thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Những con số biết nói

Tính đến ngày 25/9/2026, xã Than Uyên đã kích hoạt thành công 21.141 tài khoản định danh điện tử, đạt 96,9% chỉ tiêu chấm điểm người đứng đầu đối với yêu cầu kích hoạt 100% hồ sơ đã được Bộ Công an phê duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đề án 06 của xã đạt 83,2%, tiến gần mục tiêu do Giám đốc Công an tỉnh đặt ra tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 8/2026: Đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh phấn đấu kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 85% công dân từ đủ 6 tuổi trở lên. Phía sau những con số ấn tượng ấy là hàng trăm buổi tối không nghỉ, là những lần cán bộ kiên trì quay lại từng hộ gia đình và biết bao cuộc trò chuyện tỉ mỉ để hướng dẫn người dân thực hiện từng thao tác trên điện thoại.

Trong suốt đợt cao điểm, Công an xã Than Uyên đã huy động 24 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 19 tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cấp ủy, chính quyền các bản, tổ dân phố. Các tổ công tác đã phủ sóng 19/19 bản, tổ dân phố, trực tiếp hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người dân. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ chủ động linh hoạt phương án, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện kích hoạt định danh điện tử tại bản Khiêng Ngà.

Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Than Uyên: Điều quan trọng nhất trong đợt cao điểm không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà phải giúp người dân thực sự biết sử dụng tài khoản định danh điện tử. Người trẻ hướng dẫn một lần là làm được ngay, nhưng với các cụ cao tuổi hoặc người ít dùng điện thoại thì phải hết sức kiên trì. Anh em cũng có lúc mệt, có hôm làm đến tối muộn, nhưng nghĩ bà con ban ngày đi nương đi ruộng, tối mới về nhà thì mình phải tranh thủ. Làm công an cơ sở là phải gần dân, dân cần lúc nào mình có mặt lúc đó. Từ nay đến thời hạn cuối, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát từng trường hợp, quyết không để những người khó khăn về đi lại hay chưa biết sử dụng điện thoại bị bỏ lại phía sau.

Chặng đường phía trước vẫn còn những phần việc phải hoàn thành. Lực lượng Công an xã Than Uyên đang tiếp tục rà soát số công dân chưa kích hoạt, tập trung vào các nhóm yếu thế, khó tiếp cận công nghệ; đồng thời phối hợp cùng các bản, tổ dân phố tranh thủ khoảng thời gian bà con có mặt ở nhà để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn. Mục tiêu cuối cùng không đơn thuần là đạt bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu, mà là để người dân thực sự biết, hiểu, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại. Từ những bước chân không quản ngày đêm của lực lượng công an, từ sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, hành trình xây dựng công dân số ở Than Uyên đang được bồi đắp bằng từng việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày.

Từ mỗi bản làng, mỗi tổ dân phố, mỗi mái nhà, những "công dân số" Than Uyên đang dần hình thành, đặt nền móng vững chắc để xây dựng chính quyền số, xã hội số và đưa dòng chảy chuyển đổi số hiện đại đi sâu vào từng hơi thở của đời sống Nhân dân.