Đưa thương hiệu người chủ doanh nghiệp vào kênh bán hàng

Anh Phan Nguyên Phú trực tiếp giới thiệu sản phẩm trầm hương đến khách hàng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ nhận diện cá nhân đến thương hiệu doanh nghiệp

Từ tư vấn sản phẩm, quay video đến trực tiếp livestream, anh Phan Nguyên Phú, người phát triển thương hiệu trầm hương Kan Agarwood, vẫn tự mình tham gia nhiều khâu trong quá trình bán hàng trên nền tảng số.

Trước đây, khách hàng của anh Phú chủ yếu là khách quen, được giới thiệu hoặc mua hàng trực tiếp. Với đặc thù của trầm hương, người mua thường muốn tìm hiểu kỹ về đặc điểm, mùi hương, chất lượng, cách sử dụng cũng như sự khác nhau giữa từng loại sản phẩm. Vì vậy, quá trình tư vấn và niềm tin dành cho người bán có ảnh hưởng nhất định đến quyết định mua hàng.

Từ đầu năm 2024, anh Phú bắt đầu phát triển hoạt động bán hàng trên TikTok và TikTok Shop. Thay vì chỉ tiếp cận khách hàng trực tiếp, thông qua các video và livestream, anh có thể giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và kết nối với người mua ở nhiều tỉnh, thành phố.

“Điều tôi thấy phù hợp với ngành trầm hương là khả năng tương tác trực tiếp. Trong livestream, mình có thể cầm sản phẩm trên tay, giới thiệu cụ thể và trả lời ngay những câu hỏi của khách hàng”, anh Phú nói.

Theo anh Phú, sau khi tham gia TikTok Shop, lượng khách hàng mới và doanh số tăng so với giai đoạn chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, giá trị anh nhận thấy không chỉ nằm ở doanh số mà còn ở việc có thêm một kênh để khách hàng biết đến người bán, tìm hiểu sản phẩm và tương tác trước khi quyết định mua.

Ông Đỗ Nhật Đức chia sẻ về xây dựng kênh bán hàng gắn với thương hiệu người chủ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo ông Đỗ Nhật Đức, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Do Agency (Đà Nẵng), đặc điểm của mạng xã hội là sự kết nối giữa người với người. Người dùng dễ theo dõi hành trình, kinh nghiệm và câu chuyện của một cá nhân hơn hoạt động thường nhật của một doanh nghiệp. Đây là lợi thế để người chủ trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, nhất là khi hình ảnh cá nhân gắn với chuyên môn và sản phẩm đang kinh doanh.

Trong những năm đầu làm nghề, khách hàng trên mạng xã hội biết đến anh nhiều hơn qua những tên gọi gắn với cá nhân như: “Phú Trọc Trầm Hương”, “Cậu Phú bán trầm”. Đến năm 2026, anh bắt đầu phát triển Kan Agarwood theo hướng bài bản hơn.

Theo anh Phú, đây không đơn thuần là việc đổi tên. Nếu trước đây khách hàng chủ yếu nhớ đến người bán, thì hiện nay anh muốn từng bước đưa sự nhận diện và niềm tin đó gắn với một thương hiệu trầm hương có định hướng phát triển lâu dài.

Xây dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp

Theo ông Đức, việc người chủ được nhiều người biết đến có thể tạo lợi thế ban đầu, song cần phân biệt giữa một kênh có nhiều lượt xem, người theo dõi với một kênh thực sự hỗ trợ kinh doanh.

Hình ảnh người chủ phải gắn với chuyên môn, sản phẩm và nhóm khách hàng doanh nghiệp hướng đến. Từ đó từng bước chuyển sự quan tâm dành cho cá nhân sang sản phẩm và thương hiệu.

Trọng tâm nội dung cần chuyển dịch từ “cá nhân tôi” sang ‘cách tôi tạo ra sản phẩm’. Khi khách hàng nhìn thấy quá trình phía sau sản phẩm, sự tin tưởng dành cho người chủ mới có thể từng bước chuyển thành giá trị cho thương hiệu”. Đỗ Nhật Đức, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Do Agency

Bà Vũ Thị Thoa, Chuyên gia đào tạo và tư vấn thương mại điện tử, Giám đốc điều hành Hz Media cho biết, khi người dùng có thể dễ dàng tiếp cận lượng lớn thông tin về sản phẩm, niềm tin dành cho người cung cấp thông tin ngày càng quan trọng. Vì vậy, kiến thức, trải nghiệm và câu chuyện thực tế của người chủ có thể trở thành lợi thế khi xây dựng nội dung.

Bà Thoa Vũ chia sẻ về xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng số. Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo bà Thoa, xây dựng thương hiệu cá nhân không đồng nghĩa với chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư. Chủ doanh nghiệp có thể tập trung vào kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; câu chuyện phát triển doanh nghiệp; góc nhìn và bài học trong quá trình vận hành.

Có Thay vì liên tục giới thiệu sản phẩm, nội dung có thể bắt đầu từ vấn đề khách hàng gặp phải, cách doanh nghiệp tìm giải pháp và lý do sản phẩm được hình thành.

“Khi khách hàng cảm thấy họ nhận được kiến thức hoặc giá trị từ nội dung, việc giới thiệu sản phẩm cũng trở nên tự nhiên hơn. Đó là cách xây dựng niềm tin trước khi bán hàng”, bà Thoa chia sẻ.

Việc thương hiệu doanh nghiệp gắn quá chặt với một cá nhân cũng tiềm ẩn hạn chế. Khi doanh nghiệp mở rộng thị trường, hình ảnh của người sáng lập chưa chắc phù hợp với mọi nhóm khách hàng. Rủi ro liên quan đến hình ảnh cá nhân của người chủ cũng có thể tác động trực tiếp đến uy tín thương hiệu.

Thương hiệu cá nhân là đòn bẩy, không phải đích đến. Khách hàng có thể biết đến doanh nghiệp thông qua người sáng lập, nhưng họ sẽ ở lại vì giá trị mà doanh nghiệp tạo ra. Vũ Thị Thoa, Chuyên gia đào tạo và tư vấn thương mại điện tử

Cùng với phát triển thương hiệu cá nhân của người chủ, doanh nghiệp cần đầu tư cho thương hiệu sản phẩm, đội ngũ, quy trình vận hành và văn hóa doanh nghiệp; đồng thời từng bước xây dựng thêm những nhân sự có khả năng đại diện cho thương hiệu.