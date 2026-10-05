Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; mục đích, ý nghĩa và yêu cầu đối với người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chính sách, kinh phí phục vụ công tác này tại cấp xã và một số kỹ năng tuyên truyền pháp luật trực tiếp.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, nội dung tập huấn tập trung vào khái niệm, nguyên tắc và những quy định pháp luật liên quan; các bước tiến hành một vụ việc hòa giải; kỹ năng tiếp cận, thu thập thông tin, phân tích vụ việc, lựa chọn phương pháp vận động, thuyết phục các bên. Đồng thời, các đại biểu được trao đổi về kỹ năng hòa giải đối với một số vụ việc thường phát sinh trong đời sống như hôn nhân và gia đình, dân sự, đất đai, xây dựng, môi trường và các lĩnh vực khác.

Đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và những người tham gia công tác pháp luật xã Tân Quang tham dự hội nghị.

Thông qua tập huấn, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, chủ động giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cộng đồng, hạn chế vụ việc phải chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.