Sáng 5/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng

Sáng 5/10, đồng USD giảm nhẹ sau khi số liệu việc làm Mỹ tháng 9 yếu hơn dự kiến khiến thị trường giảm mạnh kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng này. Euro phục hồi lên 1,1243 USD/EUR, bảng Anh nhích lên 1,3241 USD/GBP, trong khi USD giảm nhẹ xuống 157,81 JPY/USD; lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lùi về khoảng 5,26%.

Thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 22% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, từ mức 64% một tuần trước. Ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman (BBH), nhận định khả năng Fed tạm dừng trong tháng 10 đang gây sức ép lên USD, dù tăng trưởng kinh tế Mỹ tốt hơn và nhu cầu đối với tài sản Mỹ vẫn là những yếu tố hỗ trợ đồng tiền này.

Trong khi đó, giá dầu diễn biến trái chiều khi rủi ro gián đoạn vận chuyển quanh eo biển Hormuz đối đầu với kế hoạch giải phóng nguồn dự trữ của nhóm G7. Brent tăng khoảng 0,4% lên 102,66 USD/thùng, trong khi WTI gần như đi ngang ở 91,15 USD/thùng.

Cơ quan Hàng hải Anh cho biết đã ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền quanh Hormuz kể từ cuối tháng 9, trong khi G7 thống nhất giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ khẩn cấp. Diễn biến này cho thấy giá dầu tiếp tục được nâng đỡ bởi rủi ro nguồn cung, nhưng áp lực tăng phần nào bị kiềm chế bởi các biện pháp bổ sung nguồn cung ra thị trường.