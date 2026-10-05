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9 tháng năm 2026: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 76,4%

9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD.

Báo VietnamPlus
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9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/9-thang-nam-2026-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-tang-764-post1140075.vnp