9 tháng năm 2026: Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 76,4%

Thay vì chỉ đứng sau sản phẩm, nhiều chủ doanh nghiệp đang trực tiếp xuất hiện trên các nền tảng số để chia sẻ kiến thức, kể câu chuyện kinh doanh và tương tác với khách hàng. Khi gắn với chuyên môn và sản phẩm, hình ảnh, uy tín của người chủ có thể hỗ trợ doanh nghiệp tạo niềm tin, tiếp cận khách hàng và bán hàng.