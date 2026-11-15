Ý kiến cử tri

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Liên thông dữ liệu để phục vụ người dân tốt hơn

Qua theo dõi phiên chất vấn của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, tôi đồng tình với việc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, đặc biệt là tình trạng dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước. Theo tôi, đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân vẫn phải cung cấp lại nhiều loại giấy tờ, thông tin dù đã kê khai trước đó. Từ thực tế giải quyết thủ tục hành chính, tôi cho rằng các bộ, ngành và địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và thống nhất các nền tảng dùng chung. Khi cơ quan nhà nước đã có thông tin của người dân thì cần chủ động khai thác, hạn chế yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ nhiều lần. Chuyển đổi số chỉ thật sự hiệu quả khi giúp người dân giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ và thực hiện thủ tục thuận tiện hơn.

Tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng công khai lộ trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, nhất là tích hợp cơ sở dữ liệu, cắt giảm hồ sơ phải nộp lại và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả của từng nhiệm vụ sẽ giúp người dân theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới cần đi đôi với bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số. Thước đo thành công của chuyển đổi số không nằm ở số lượng nền tảng hay dữ liệu được kết nối, mà ở việc người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và hưởng lợi nhiều hơn từ các dịch vụ công.

NGUYỄN VĂN HÀ

(Số 90 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Đồng hành, giảm áp lực cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Nhằm đồng hành và giảm áp lực cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm biểu mẫu rườm rà; đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu thuế, bảo đảm hệ thống thuế điện tử vận hành thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khai báo trùng lặp, có phương án dự phòng và tuyệt đối không xử phạt trường hợp chậm nộp do sự cố kỹ thuật. Bộ cần hoàn thiện các quy định quản lý thuế trên nền tảng số, bảo đảm cân bằng giữa hiệu quả quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt trong xu hướng tội phạm về công nghệ cao phức tạp như hiện nay.

Bên cạnh đó, đề nghị sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật cùng lộ trình phù hợp về nghĩa vụ cung cấp thông tin, cấp chứng từ khấu trừ thuế và các quy định mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số; tiếp tục giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí đối với đối tượng khó khăn; có lộ trình và mức hỗ trợ phù hợp khi chuyển đổi phương thức quản lý thuế, hóa đơn, kế toán. Đề nghị Bộ Tài chính tăng cường hỗ trợ thực chất, tạo môi trường kinh doanh an toàn, tránh thất thu thuế; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ trọng tâm cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế; chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo và bảo đảm lộ trình chuyển tiếp hợp lý mỗi khi ban hành hoặc sửa đổi chính sách thuế.

PHẠM THẾ QUÝ

(Thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng)

Đồng bộ giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số khu vực công

Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các phường, xã, sở, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, qua đó từng bước góp phần hiện đại hóa nền công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác trên cả nước gặp không ít thách thức về chuyển đổi số, nhất là ở cấp xã. Khó khăn không chỉ ở đầu tư, ứng dụng công nghệ mà còn xuất phát từ các yếu tố như chất lượng nguồn nhân lực, khả năng kết nối và khai thác dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí, bảo đảm an toàn thông tin.

Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như các cơ quan liên quan cần có những giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi số khu vực công. Trong đó, cần chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm các nền tảng số được vận hành thông suốt, an toàn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

HÀ THẾ AN

(Khu phố 4, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Siết chặt quản lý thuế với thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang phát triển rất nhanh ở nước ta, từ năm 2022 đến nay, doanh số của lĩnh vực này đã tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Cùng với sự phát triển của thị trường, số thu thuế từ thương mại điện tử cũng tăng mạnh. 10 tháng năm 2026, số thu đã đạt 241.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử đã hiệu quả hơn, nhất là sau khi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý hình sự một số trường hợp cố tình gian lận thuế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, công tác quản lý thuế cũng cần đổi mới tư duy, phương thức; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, bản lĩnh.

Chúng ta cần giải pháp bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, đầy đủ. Cơ quan chức năng phải vừa quản lý chặt chẽ vừa tạo điều kiện kinh doanh cho các chủ thể tham gia, gồm người bán hàng, các sàn thương mại điện tử và các đơn vị bổ trợ (dịch vụ thanh toán, vận chuyển/logistics-shipper); trong đó, định danh và thu thập dữ liệu để quản lý mọi giao dịch, quy định rõ trách nhiệm của các sàn, nhà cung cấp dịch vụ...

ĐỖ HẢI HẰNG

(Khu đô thị Trung Văn, Thành phố Hà Nội)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 12/11, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phân tích một số nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm do giải phóng mặt bằng; năng lực thực thi của chủ đầu tư, nhà thầu; một số hạn chế trong khâu chuẩn bị dự án. Tình trạng nhà thầu trúng thầu công trình, nhưng không trực tiếp thi công mà “bán thầu”, giao cho nhà thầu “nhỏ” thi công cũng được đề cập.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị Trung ương đẩy nhanh thủ tục và tiến độ phân bổ vốn đầu tư công cho các địa phương. Hiện, một bộ phận chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong triển khai dự án; một bộ phận nhân viên ban quản lý dự án cấp xã chưa có nhiều kinh nghiệm, nên các bước công việc chậm, kéo dài thời gian hoàn thành bộ hồ sơ dự án; có trường hợp hồ sơ công trình phải chỉnh sửa nhiều lần. Các địa phương cần ban hành cơ chế cho phép xã, phường tuyển thêm nhân viên có bằng cấp chuyên môn về xây dựng để bảo đảm đủ nhân sự và trình độ để quản lý dự án. Về dấu hiệu nhà thầu trúng thầu dự án nhưng không thi công mà “bán thầu”, giao cho nhà thầu “nhỏ” thi công, đề nghị chủ đầu tư kiểm tra và yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực về tài chính, nhân sự và các công trình tương tự đã thi công. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu ký cam kết trực tiếp thi công công trình; nếu phát hiện bán thầu thì lập biên bản cho dừng thi công, thu hồi dự án và số tiền đã tạm ứng.

TRIỆU QUỐC TRÌNH

(Tổ dân phố Tân Bình 3, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng)