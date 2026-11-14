Theo đài NBC, vụ va chạm vào ngày 13/11 đã khiến tàu du lịch bị lật ngang và nhiều hành khách rơi xuống sông.

Báo cáo ban đầu cho biết tàu chở dầu Atlantic Asphalt mất lái và đâm ngang thân tàu du lịch American Heritage đang neo đậu ở New Orleans. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 180 người trên tàu American Heritage.

Khoảnh khắc tàu du lịch Mỹ lật ngang vì va chạm với tàu chở dầu. Video: WWLTV

Người bị rơi xuống sông được lực lượng cứu hộ giải cứu. Video: WELSH

"Tất cả những người có mặt trên tàu du lịch đã được giải cứu an toàn. Có 32 người được chuyển tới bệnh viện địa phương, nhưng không có trường hợp nào bị thương nặng. Đây thực sự là một phép màu trên sông Mississippi. Khi nghĩ đến số người có mặt trên du thuyền và khả năng chúng tôi đưa được tất cả họ ra khỏi tàu", Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Cơ quan Tuần duyên Mỹ cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố. Tuy vậy, một số nguồn tin tiết lộ tàu chở dầu có thể đã bị mất kiểm soát trước khi đâm vào tàu du lịch đang neo đậu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về sự việc, qua đó gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ vì ứng phó kịp thời với sự cố. "Thật khó tin là không có ai thiệt mạng trong vụ va chạm nghiêm trọng này. Tôi xin cảm ơn Thống đốc Louisiana Jeff Landry vì cách phản ứng trước sự cố", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.