Từ 'Ngân hàng Kiến thiết' đến bài toán dẫn vốn trăm nghìn tỷ đồng của BIDV

Với vai trò dẫn đầu ngành về quy mô, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) tiếp tục củng cố nguồn lực tài chính và mở rộng dòng vốn hỗ trợ nền kinh tế, thông qua việc tăng gần 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ và triển khai gói tín dụng 50.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Trong tháng 8/2026, BIDV đã hoàn tất phát hành hơn 498,16 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 67.641 cổ đông. Qua đó, số cổ phiếu lưu hành tăng từ hơn 7,28 tỷ lên hơn 7,778 tỷ đơn vị, đưa vốn điều lệ của ngân hàng từ hơn 72.800 tỷ đồng lên hơn 77.782 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được trích từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 6/11/2026, cổ phiếu BID dừng ở mức 31.950 đồng/cp, đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng đạt khoảng 248.514 tỷ đồng.

Cùng với việc gia tăng vốn điều lệ, BIDV đẩy mạnh cung ứng tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Cụ thể, từ tháng 8/2026, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng quy mô 50.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến - chế tạo và các dự án xanh. Chương trình được triển khai đến hết năm 2028 hoặc đến khi giải ngân hết quy mô vốn.

Đây là một phần trong chương trình tín dụng có tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, với sự tham gia đăng ký của 12 ngân hàng thương mại theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc tăng vốn điều lệ và mở rộng các chương trình tín dụng được BIDV thực hiện trên nền tảng quy mô tài sản và dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống ngân hàng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,44 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng vượt 2,5 triệu tỷ đồng.

Nếu chương trình 50.000 tỷ đồng hướng tới doanh nghiệp và những động lực tăng trưởng hiện tại, một hướng khác trong chiến lược tín dụng của BIDV là các dự án hạ tầng có nhu cầu vốn lớn và thời gian triển khai dài.

Cuối tháng 6/2026, tại hội nghị về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, ông Lê Ngọc Lâm, khi đó là Tổng giám đốc BIDV, cho rằng một quy hoạch kéo dài tới hàng thế kỷ không chỉ đòi hỏi lượng vốn lớn mà còn cần hệ sinh thái tài chính có khả năng cấu trúc những dòng vốn trung và dài hạn.

BIDV xác định tập trung nguồn lực tài trợ cho các dự án trọng điểm thuộc quy hoạch Hà Nội, trong đó có hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, đô thị thông minh, nhà ở xã hội cùng những dự án chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Ngày 26/6, BIDV cùng Vietcombank, VietinBank, Agribank và MB ký biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, hướng tới huy động khoảng 150.000-200.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội cho các dự án hạ tầng trọng điểm và công trình chiến lược của Hà Nội.

Từ một gói tín dụng dành cho doanh nghiệp tới những công trình có thời gian đầu tư hàng chục năm, phạm vi dẫn vốn của BIDV cho thấy khái niệm “kiến thiết” ngày nay đã rộng hơn nhiều so với xây dựng cơ bản.

Đó không chỉ là vốn cho đường sá hay công trình, mà còn là vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số hay chuyển đổi xanh.

Dư nợ tín dụng xanh của BIDV hiện đã vượt 82.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Cùng với sự gia tăng về quy mô tài sản và tín dụng, các chỉ tiêu về chất lượng tài sản của BIDV tiếp tục có sự thay đổi trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của BIDV đạt 47.486 tỷ đồng, tăng 35,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,47% cuối năm 2025 lên 1,85%.

Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn đạt 13.047 tỷ đồng, tăng gần 192% so với đầu năm; nợ nghi ngờ ở mức 7.466 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn đạt 26.973 tỷ đồng, chiếm gần 57% tổng nợ xấu.

Ở hoạt động huy động vốn, tiền gửi khách hàng tại BIDV đến cuối tháng 9 đạt hơn 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Cùng thời điểm, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,56 triệu tỷ đồng, tăng 8%.

Trong quý 3/2026, ngân hàng dành khoảng 4.640 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 25% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt gần 29.484 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với hoạt động kinh doanh, BIDV tiếp tục triển khai các phương án bổ sung vốn đã được cổ đông thông qua. Sau đợt phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trong tháng 8/2026, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên hơn 77.782 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BIDV có phương án phát hành hơn 1,39 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 và chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Việc tăng vốn nằm trong định hướng gia tăng vốn điều lệ, vốn tự có của BIDV, qua đó cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn và bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Nhìn từ hiện tại trở lại, câu chuyện này có điểm bắt đầu từ ngày 26/4/1957, khi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - tiền thân của BIDV - được thành lập.

Trong những năm đầu, nhiệm vụ của ngân hàng là cấp phát và quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư kiến thiết cơ bản.

Tên gọi sau đó thay đổi theo từng giai đoạn phát triển: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam trở thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, rồi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và cuối cùng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Gần 7 thập kỷ đã làm thay đổi cả quy mô lẫn cách thức dẫn vốn.

Nếu năm 1957, vốn kiến thiết chủ yếu đến từ ngân sách và được phân bổ cho xây dựng cơ bản, thì năm 2026, nguồn lực phát triển được huy động qua nhiều kênh, từ tiền gửi, tín dụng đến trái phiếu và thị trường vốn. Ngân hàng từ vị trí quản lý, cấp phát vốn trở thành một mắt xích thu xếp và luân chuyển nguồn lực.

Nhưng điểm nối giữa hai thời kỳ vẫn nằm ở câu chuyện đưa vốn vào những nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Hiện nay, đó có thể là 50.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng, 150.000 - 200.000 tỷ đồng nguồn lực xã hội dự kiến huy động cho hạ tầng Hà Nội, hơn 82.000 tỷ đồng tín dụng xanh, hay rộng hơn là bảng dư nợ trên 2,5 triệu tỷ đồng.

Quy mô càng lớn, yêu cầu cũng thay đổi. Gần 70 năm sau, chữ “kiến thiết” không còn nằm trong tên gọi, nhưng có thể nhìn thấy dấu ấn của nó qua quy mô dòng dòng vốn mà BIDV đang cung ứng cho nền kinh tế.