TP.HCM tổ chức 109 chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư trong 3 quý đầu năm

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút vào TP.HCM đạt khoảng 17,8 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của TP.HCM tiếp tục được triển khai với nhiều chương trình kết nối trong và ngoài nước. Song song đó, Thành phố tổ chức 9 hội nghị đối thoại, tiếp nhận và giải đáp hơn 394 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến đầu tư ngày càng được mở rộng trên môi trường số, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cậnthị trường, xây dựng thương hiệu và kết nối với các nhà đầu tư.

TPHCM công bố nền tảng số kết nối nhà đầu tư HCMCInvest. (Ảnh: Lê Anh)

Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút vào TP.HCM đạt khoảng 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch năm 2026 và tăng 323,1%. Riêng lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút hơn 1.658,4 triệu USD vốn đăng ký.

Trong đó, có 274 dự án cấp mới với tổng vốn 1.009,6 triệu USD; 39 dự án điều chỉnh tăng vốn với 202,2 triệu USD và 277 lượt góp vốn, mua cổ phần đạt 446,5 triệu USD. Đối với đầu tư trong nước, Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án với tổng vốn khoảng 209.992,44 tỷ đồng.

Cùng với xúc tiến thương mại và đầu tư, TP.HCM tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng dùng chung được chú trọng phát triển, từng bước đưa AI, Big Data, công nghệ GIS và phương thức quản trị dựa trên dữ liệu vào hoạt động quản lý, điều hành. Đến nay, Thành phố đã tích hợp 31/45 cơ sở dữ liệu dùng chung.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM năm 2026 xếp hạng 98 thế giới, tăng 12 bậc. Thành phố cũng công bố Đề án “Đô thị Khoa học công nghệ - Bắc Thành phố Hồ Chí Minh” với quy mô 323 ha,ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và triển khai thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho 54 sản phẩm công nghệ.

Phối cảnh đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM. (Ảnh: Sở KH&CN TP.HCM)

Để tạo thêm động lực cho các hoạt động này, Thành phố dành tổng dự toán 12.705,53 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư, tương đương 4,16% tổng dự toán chi ngân sách địa phương. Đến nay, đã phân bổ 5.637,123tỷ đồng, đạt 44,37% tổng dự toán; giải ngân 1.520,803 tỷ đồng.

Bên cạnh việc mở rộng hoạt động xúc tiến và phát triển công nghệ, TP.HCM cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Trong tổng số 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng, Thành phố đã hoàn tất tháo gỡ 669 dự án, đạt 50% tính đến cuối tháng 9/2026.Số còn lại đang được các sở, ban, ngành tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, robot, thiết bị bay không người lái (UAV), bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, năng lượng và công nghệ lượng tử. Cùng với đó là đẩy mạnh đặt hàng nghiên cứu, đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cũng được chú trọng. Thành phố đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, Khung kiến trúc số, Chiến lược chuyển đổi số và các quy định về ứng dụng AI, quản lý rủi ro, an toàn thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung; triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, đào tạo kỹ năng số và phổ cập chữ ký số.

Qua đó, TP.HCM tiếp tục kết hợp xúc tiến thương mại, đầu tư với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.