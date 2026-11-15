Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm từ phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. (Ảnh: MINH SƠN)

Từ những doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng chục, hàng trăm lao động đến những khoản vốn trao tay giúp đồng đội thoát nghèo, những người lính năm xưa đang cùng nhau viết tiếp khúc quân hành trên mặt trận kinh tế. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ khơi dậy ý chí tự lực, tự cường mà còn bồi đắp, lan tỏa nghĩa tình đồng đội.

Ý chí người lính và khát vọng làm giàu

Tháng 1/2007, cựu chiến binh Vũ Mạnh Lịch (Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Lịch Sự với ba chiếc xe chở hàng. Khởi nghiệp trong điều kiện thiếu vốn, thị trường chưa ổn định, ông từng bước gây dựng doanh nghiệp bằng sự kiên trì và bản lĩnh người lính. Đến nay, công ty có hơn 30 đầu xe, mở rộng sang các lĩnh vực du lịch, may mặc, giáo dục, tạo việc làm cho hơn 60 lao động, thu nhập bình quân 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lịch còn ưu tiên tuyển dụng cựu chiến binh, con em hội viên và người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mạnh, đồng thời giúp nhiều thương binh, hội viên khó khăn. Chi hội Cựu chiến binh công ty cũng nhận cải tạo 440m tuyến đê Hữu Hồng tại phường Lĩnh Nam, với tổng kinh phí hơn 338 triệu đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và tạo việc làm cho hai hội viên.

Trong khi đó, cựu chiến binh Ngô Công Đoan (Gia Lai) chọn nông nghiệp quy mô lớn làm hướng đi. Ông lập trang trại rộng 53ha, trồng hồ tiêu, bưởi da xanh, bơ, cây lấy gỗ và nuôi chim yến, doanh thu khoảng 10 tỷ đồng/năm. Mô hình được Bộ Nông nghiệp và Môi trường vinh danh trong tốp 10 Trang trại vàng Việt Nam và tạo việc làm cho 70 lao động, với thu nhập 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai, ông Đoan đã tích cực vận động hội viên khá, giàu hỗ trợ đồng đội khó khăn bằng vốn, cây giống, con giống, phân bón, ngày công và kinh nghiệm sản xuất. Đến nay, câu lạc bộ đã gây dựng được nguồn quỹ nội bộ hơn 4 tỷ đồng để trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế, đồng thời trao tặng hàng trăm suất quà và xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hội viên khó khăn. Ông Đoan cho biết, thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với xây dựng thương hiệu OCOP.

Đồng hành giúp nhau thoát nghèo

Tại các địa phương, mô hình “5+1” đã mở ra cơ hội đổi đời cho không ít hội viên khó khăn. Mô hình này hỗ trợ hội viên theo nhu cầu thực tế: Người thiếu vốn được hỗ trợ tiền; người thiếu tư liệu sản xuất được trao cây, con giống hoặc cho mượn đất; người thiếu kinh nghiệm được hướng dẫn kỹ thuật. Tại Gia Lai, mô hình “5+1” được mở rộng thành “10+1”, cùng với các tổ góp vốn xoay vòng và câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết, nếu “5+1” huy động năm hội viên khá, giàu giúp một hội viên khó khăn thì “10+1” tập hợp 10 hội viên có điều kiện kinh tế, kinh nghiệm sản xuất cùng hỗ trợ một hội viên nghèo đến khi có khả năng thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021-2026, các mô hình đó đã hỗ trợ hơn 700 hộ hội viên thoát nghèo, nhiều gia đình đạt thu nhập từ 100-300 triệu đồng/năm. Toàn tỉnh Gia Lai duy trì hơn 1.300 tổ góp vốn xoay vòng với gần 20.000 hội viên, tổng nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng; hơn 200 câu lạc bộ với hơn 4.000 thành viên là nơi trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với hỗ trợ, nhiều cựu chiến binh chủ động ứng dụng khoa học-kỹ thuật, đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa. Ông Nguyễn Thanh Bang (Phú Thọ) đã đầu tư 3,7 tỷ đồng xây dựng khu chăn nuôi gà đẻ trứng khép kín rộng 3.000m2, quy mô 13.000 con. Hệ thống làm mát, thông gió, cho ăn tự động giúp giảm nhân công, kiểm soát môi trường và phòng dịch. Ông còn trồng 3.000 gốc chuối lá, chuối tiêu hồng, đồng thời thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt với các hội viên và người dân...

Theo số liệu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cả nước hiện có 8.350 doanh nghiệp, 2.050 hợp tác xã, 3.990 tổ hợp tác và 176.940 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ, thu hút hơn 781.500 lao động.

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh cả nước đã xây dựng, sửa chữa 11.754 căn nhà tình nghĩa, trị giá 437,804 tỷ đồng. Riêng Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đóng góp xây dựng 2.749 căn nhà, trị giá hơn 100 tỷ đồng; huy động hơn 1.000 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, chăm lo gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và hội viên khó khăn.

Ở tỉnh Lạng Sơn, các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động; các cấp Hội huy động hơn 31 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 346 căn nhà. Tại Hải Phòng, 368 căn nhà nghĩa tình đồng đội được xây dựng, sửa chữa với kinh phí 13,72 tỷ đồng. Ở Quảng Trị, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội hỗ trợ hơn 19,52 tỷ đồng xây dựng 244 căn nhà. Riêng tại Đắk Lắk, từ nguồn quỹ nội bộ 121 tỷ đồng, Hội đã hỗ trợ 30.680 lượt hội viên nghèo vay vốn không lãi suất; xây dựng 96 căn nhà, trao 107 con bò giống cùng nhiều hình thức hỗ trợ sinh kế khác.Đến nay, các cấp Hội trên cả nước đã huy động hơn 2.088 tỷ đồng từ quỹ giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ hội viên vay vốn, góp phần tạo việc làm ổn định cho gần 590.000 cựu chiến binh và người dân địa phương.

Các mô hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động tương trợ đã góp phần giảm nghèo trong hội viên cựu chiến binh. Đến nay, toàn Hội đã giúp hơn 12.300 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, 13.050 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 1,24%, hộ cận nghèo còn 1,52%; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 58,3%. Có 19 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Hội viên còn đóng góp hơn 800 tỷ đồng, 3,7 triệu ngày công và hiến hơn 5,2 triệu m2 đất, tham gia xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Giai đoạn 2026-2031, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục xác định phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống hội viên là nhiệm vụ trọng tâm. Hội phấn đấu mỗi năm giảm 1-1,5% hộ cựu chiến binh nghèo, đưa 70% số địa phương cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt từ 70% trở lên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Từ những mô hình làm kinh tế hiệu quả đến những việc làm thiết thực giúp đỡ đồng đội, phong trào đang tạo động lực để mỗi hội viên vươn lên, đồng thời góp thêm nguồn lực cho cộng đồng. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.