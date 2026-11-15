Giá cà phê hôm nay 15.11.2026: Chênh lệch giữa các vùng 700 đồng/kg

Mặt bằng thu mua giữa các vùng Tây Nguyên còn chênh lệch, trong khi diễn biến khác nhau giữa các kỳ hạn Arabica cho thấy không thể dùng một mức tăng hoặc giảm để mô tả toàn bộ thị trường.

Hình minh họa

Giá nội địa: Hai vùng cùng ở mức 83.000 đồng/kg

Bảng tham chiếu sử dụng mức công bố ngày 14.11.2026; tại thời điểm chốt 20:13 cùng ngày chưa có bảng giá cho ngày 15.11. Đây không phải khảo sát giao dịch sáng 15.11.

Đơn vị: đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng có mức tham chiếu cao nhất. Lâm Đồng thấp nhất, cách nhóm dẫn đầu 700 đồng/kg; Gia Lai thấp hơn nhóm này 200 đồng/kg.

Hai bảng lịch sử đang trùng giá, nhưng điều đó không xác nhận mọi giao dịch thực tế đều không thay đổi. Các mức giảm 700–900 đồng/kg xuất hiện ở một số bản tin cần được kiểm tra đúng ngày dữ liệu trước khi gán cho phiên mới.

Nguồn còn hiển thị chỉ số “trung bình” 82.900 đồng/kg. Do chưa xác minh được phương pháp tính, con số này chỉ được ghi nhận theo nhãn công bố, không coi là bình quân số học của bốn mức giá trong bảng.

Giá quốc tế: Robusta giảm, Arabica phân hóa theo kỳ hạn

Giá chốt phiên giao dịch ngày 13.11.2026; mức thay đổi so với phiên liền trước của cùng hợp đồng:

Hợp đồng Robusta tháng 1.2027 đã xuống dưới mốc 3.200 USD/tấn. Với Arabica, hợp đồng tháng 12 giảm nhưng tháng 3 nhích nhẹ; hai diễn biến này thuộc những kỳ hạn khác nhau, không phải số liệu mâu thuẫn của cùng hợp đồng.

Đồng Real Brazil suy yếu và lượng cà phê xuất khẩu lớn từ nước này tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. Tuy vậy, tồn kho Arabica được chứng nhận còn thấp, khiến lực tác động lên hai dòng cà phê không hoàn toàn giống nhau.

Dự báo ngày 15.11: Giá thu mua còn chịu sức ép

Mức chốt thấp hơn trên sàn London khiến khả năng phục hồi ngay của giá Robusta nội địa cần được nhìn nhận thận trọng. Nếu các đại lý giảm nhu cầu mua hoặc lượng hàng vụ mới bán ra tăng, áp lực thương lượng có thể rõ hơn.

Ở chiều ngược lại, giá có thể giữ tốt hơn nếu nông dân bán chậm, lượng hàng thực tế chưa dồi dào và doanh nghiệp vẫn cần mua để giao đơn hàng. Vì vậy, diễn biến thu mua tại địa phương sẽ quyết định mức độ truyền dẫn từ giá sàn sang giá trong nước.

Chưa có cơ sở bảo đảm giá tăng hoặc giảm trong ngày 15.11. Bảng nội địa nêu trên tiếp tục là mốc tham khảo cho đến khi có khảo sát mới được xác minh.