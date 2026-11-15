EVN được phân bổ chi phí khắc phục sự cố điện lực trong tối đa 3 năm

EVN được áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù từ năm 2026. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 407/2026/NĐ-CP ngày 12/11/2026 quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo Nghị định, Hội đồng thành viên EVN quyết định việc chuyển giao dự án đầu tư, tài sản, công trình điện lực giữa EVN và các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng, theo giá trị sổ sách, không đánh giá lại giá trị tài sản, đồng thời ghi tăng, giảm vốn theo quy định hiện hành.

Đối với công trình điện lực được đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà EVN nhận chuyển giao, sau khi hoàn thành bàn giao, tiếp nhận, EVN tạm ghi tăng tài sản và vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quy định. Trường hợp không có thông tin về nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản, giá trị công trình điện được tạm xác định bằng 20% giá trị vốn đầu tư công trình điện.

Nghị định cũng quy định việc xử lý các khoản chi phí trong hoạt động của EVN. Theo đó, chênh lệch tỷ giá trong quá trình đầu tư đối với các công trình điện lực nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phản ánh lũy kế và phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính. Thời gian phân bổ chi phí không quá 05 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Riêng dự án quan trọng quốc gia được phân bổ không quá thời gian trả nợ khoản vay.

Chi phí công tơ điện được phân bổ trong thời gian không quá 05 năm kể từ thời điểm phát sinh và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của EVN.

Đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố công trình điện lực do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, trường hợp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (giảm lãi so với kế hoạch hoặc bị lỗ), EVN được phân bổ khoản chi phí này trong thời gian không quá 03 năm kể từ thời điểm phát sinh.

Đáng chú ý, Nghị định quy định chi phí đầu tư thất bại tại các dự án, công trình điện lực có tính đặc thù, rủi ro cao được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế nếu không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định. Quy định áp dụng đối với các dự án không đủ điều kiện triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc ban hành, sửa đổi chính sách làm thay đổi điều kiện đầu tư.

Căn cứ báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần của kiểm toán độc lập về giá trị thanh quyết toán, EVN quyết định thời gian phân bổ các khoản chi phí này, tối đa 05 năm kể từ khi Hội đồng thành viên phê duyệt đủ điều kiện quyết toán.

Nghị định số 407/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/12/2026 và áp dụng từ năm tài chính 2026.