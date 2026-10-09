Xuất, nhập khẩu về đích

Nhộn nhịp cửa khẩu Thanh Thủy

Những ngày cuối tháng 9 tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu tuy giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tính chung trong 9 tháng năm 2026, lượng hàng hóa thông quan duy trì bình quân khoảng 50 - 60 xe thông quan/ngày. Nhiều thời điểm có tới gần 150 xe thông quan qua cửa khẩu. Tổng kim ngạch xuất, nhập đạt hơn 733 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng hàng hóa giao thương tăng nhưng yêu cầu đặt ra với lực lượng Hải quan cũng ngày càng cao. Vừa tạo thuận lợi để hàng hóa lưu thông nhanh, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ được Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy xác định xuyên suốt.

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đảm bảo các điều kiện theo quy định để hàng hóa thông quan thuận lợi trong 9 tháng năm 2026.

Chị Nguyễn Bích Thủy, Phó Đội trưởng Đội hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho biết: Đảm bảo duy trì hoạt động thông quan hàng hóa thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị tổ chức phân công công việc cho cán bộ theo đúng nguyên tắc “6 rõ”. Cùng với đó là tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh khi làm thủ tục.

Không chỉ bố trí hài hòa nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa nghiệp vụ cũng được lực lượng chức năng tích cực triển khai nhằm rút ngắn thời gian thông quan. Đồng thời tăng cường kiểm soát, tuần tra, tuyên truyền phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Giữ đà tăng trưởng

Kết quả xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phản ảnh bức tranh chung hoạt động thương mại biên giới của tỉnh. Trong 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt 1.075,74 triệu USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 128,06% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của ngành công thương, có được kết quả trên nhờ tỉnh duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác thương mại biên giới với các địa phương đối đẳng phía Trung Quốc; việc trao đổi thông tin, hội đàm giữa các cơ quan chức năng hai bên góp phần kết nối doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thông quan, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện duy trì dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu nông sản, nguyên liệu và hàng hóa từ thị trường Trung Quốc tiếp tục duy trì, trong khi các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sầu riêng, cà phê, antimon, nhôm hợp kim, gỗ dán công nghiệp, hạt sen khô... tiếp tục được duy trì và mở rộng thị trường. Đặc biệt, 9 tháng năm 2026 ghi nhận lượng quả sầu riêng tươi xuất khẩu qua qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tăng đột biến, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu qua Thanh Thủy.

Hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra nhộn nhịp khiến lượng doanh nghiệp, thương nhân tham gia xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tăng. Trong 9 tháng đầu năm có 186 doanh nghiệp, tư thương tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu, tăng 15 đơn vị so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút của tuyến cửa khẩu và nhu cầu giao thương giữa hai bên biên giới đang tiếp tục được mở rộng.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI Nguyễn Trung Hải cho biết: để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm và năm 2027, lực lượng hải quan đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và tư thương. Đồng thời tỉnh cần quan tâm đẩy nhanh các dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng đường giao thông đến các cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa, kho bãi và các dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu; duy trì trao đổi với các cơ quan phía Trung Quốc, hạn chế nguy cơ gián đoạn dòng hàng hóa.

Dù dự báo thời gian tới hoạt động xuất, nhập khẩu còn đối mặt với một số khó khăn do tính mùa vụ của nông sản và biến động thị trường khoáng sản, nhưng với nền tảng đạt được trong 9 tháng qua, kinh tế biên mậu của tỉnh sẽ duy trì tăng trưởng, mở thêm cơ hội kết nối thị trường, thúc đẩy sản xuất và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.