Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa tinh thần tự học, làm chủ công nghệ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Bà Đỗ Thị Xuân Chi - Thành viên HĐTV EVNHCMC phát biểu tại chương trình đào tạo "Chiến lược AI và ứng dụng AI vào công việc" dành cho lãnh đạo EVNHCMC.

Thông qua Tuần lễ, EVNHCMC mong muốn nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò của tự học, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Việc học được định hướng gắn với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao và nhu cầu phát triển năng lực của từng cá nhân, từng bước hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu trong quá trình công tác.

Điểm nhấn của chương trình là đề cao tinh thần học tập thực chất, linh hoạt và gắn với công việc. Người lao động được khuyến khích chủ động lựa chọn ít nhất một nội dung hoặc kỹ năng thiết thực để học tập, cập nhật hoặc thực hành, phù hợp với vị trí công tác và điều kiện thực tế.

EVNHCMC không đặt việc hưởng ứng thành chỉ tiêu đào tạo bắt buộc, mà hướng đến tạo động lực để mỗi người tự lựa chọn nội dung mình cần học và có thể vận dụng hiệu quả vào công việc.

Các hình thức học tập được khuyến khích gồm học trên hệ thống E-Learning của EVN/EVNHCMC, khai thác học liệu số, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, cập nhật quy định, quy trình nghiệp vụ và tìm hiểu những công nghệ, giải pháp mới.

Nội dung học tập có thể tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, kỹ năng quản lý và kỹ năng làm việc.

Các kỹ sư của EVNHCMC đang trao đổi với chuyên gia về các thiết bị kiểm tra phóng nhiệt cục bộ.

Đặc biệt, EVNHCMC khuyến khích người lao động học từ chính công việc hằng ngày thông qua việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm những giải pháp, công cụ mới để nâng cao hiệu quả công việc. Qua đó, học tập không chỉ diễn ra trong các khóa đào tạo mà trở thành một phần tự nhiên của quá trình làm việc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc làm chủ công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là một nội dung quan trọng. Người lao động được khuyến khích chủ động tìm hiểu, cập nhật và sử dụng phù hợp các công cụ công nghệ, AI phục vụ công việc, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Cùng với tự học, EVNHCMC hướng đến xây dựng môi trường "học từ công việc - học từ đồng nghiệp - học từ thực tiễn". Mỗi người có thể chia sẻ một tài liệu hữu ích, một khóa học, một kinh nghiệm hay, một công cụ số, sáng kiến hoặc giải pháp cải tiến có khả năng áp dụng vào thực tế.

Các Ban/Đơn vị trực thuộc EVNHCMC sẽ tổ chức tuyên truyền, phát động hưởng ứng bằng những hình thức phù hợp như đăng tải trên các kênh thông tin nội bộ, nền tảng số, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ và hoạt động chuyên môn.

Tinh thần học tập suốt đời sẽ tiếp tục được khuyến khích duy trì thường xuyên trong quá trình công tác. Từ việc chủ động học thêm một kỹ năng, cập nhật một kiến thức mới đến chia sẻ một kinh nghiệm hữu ích, mỗi người lao động EVNHCMC có thể góp phần xây dựng môi trường làm việc học tập, đổi mới và thích ứng, qua đó nâng cao năng lực cá nhân và sức mạnh nguồn nhân lực của EVNHCMC.