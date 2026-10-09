Tự doanh của các công ty chứng khoán gom mạnh VPB

Danh sách mới ghi nhận thêm sự xuất hiện của một cổ đông là Công ty Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) nắm giữ gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

Như vậy, nếu tính cả VIX, đến nay nhóm tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đã gom gần 2.800 tỷ đồng cổ phiếu VPB trong 4 tuần gần nhất.

Được biết, VIX có quy mô vốn điều lệ gần 26.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTCK này đang nắm giữ một trong những danh mục tự doanh với quy mô lớn nhất ngành. Cụ thể, tổng giá trị hợp lý danh mục các loại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 20.800 tỷ đồng vào cuối quý II. Riêng quy mô danh mục cổ phiếu niêm yết ở mức gần 16.200 tỷ đồng, cao nhất trong các CTCK.

Sự xuất hiện của VIX trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn cho thấy sức hút ngày càng lớn của cổ phiếu VPB đối với các nhà đầu tư tổ chức, cũng như kỳ vọng của thị trường vào hệ sinh thái tài chính đa dạng, chiến lược phát triển dài hạn, nền tảng tài chính và triển vọng tăng trưởng.

Động thái của VIX diễn ra trong bối cảnh khối tự doanh các CTCK liên tục gia tăng vị thế tại VPB trong hơn một tháng qua. Giai đoạn từ ngày 8-9 đến ngày 8-10, khối tự doanh đã mua ròng hơn 111 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Động thái gom hàng của "cá mập" xuất hiện cùng nhịp tăng mạnh mẽ của cổ phiếu. So với vùng giá thấp ghi nhận vào cuối tháng 7, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 21%. Trong phiên 8-10, VPB tiếp tục ngược dòng thị trường, chốt phiên trong sắc xanh ở mức 23.450 đồng.

‏Đà tăng gần đây của VPB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, đồng thời triển vọng quý III tiếp tục được đánh giá khả quan. MBS, VCBS, TCBS, VDSC và SSI đều dự báo VPBank nằm ở vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng tư nhân mà các tổ chức này theo dõi trong quý III.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, VPB còn nhận được sự quan tâm từ câu chuyện tăng vốn và cổ đông chiến lược nước ngoài. Theo nguồn tin từ‏ Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%. ‏