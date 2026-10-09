Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể chạm mốc 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000

Ông Dan Ivascyn, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ trái phiếu Pimco, nhận định lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000, trong bối cảnh giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và nợ công ngày càng lớn của nước này.

Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ tại Washington D.C, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua ngân sách liên bang. Quốc hội và chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt với thách thức kiểm soát mức thâm hụt ngân sách liên bang gần 2.000 tỷ USD trong năm tài chính 2026. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đóng vai trò là thước đo cho chi phí vay vốn và giá cả tài sản trên toàn cầu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của nước này đã tăng gần 120 điểm cơ bản trong năm nay và hiện ở mức 5,29%, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002 là 5,34% vào tuần trước.

Ông Ivascyn cho rằng việc lợi suất tăng mạnh lên mức 6% là điều có thể xảy ra trong ngắn hạn, khi xét đến những diễn biến trong vài tuần qua có liên quan đến các yếu tố kỹ thuật và hoạt động bán tháo bắt buộc của các quỹ dự phòng cũng như các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính khác.

Ông cho biết nếu lợi suất tiếp tục tăng, điều này có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.Việc lợi suất chạm mốc 5,5% hoặc cao hơn có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể tại các thị trường tài sản rủi ro, bao gồm cả thị trường tín dụng và cổ phiếu.

Thị trường trái phiếu toàn cầu đã chịu áp lực bán mạnh trong năm nay do giá năng lượng tăng vọt gây áp lực lạm phát và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khiến các nhà đầu tư phải điều chỉnh danh mục để thích ứng với kỷ nguyên lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Hệ quả là lợi suất trái phiếu đã tăng vọt trên toàn cầu, trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong quý III/2026 có mức tăng mạnh nhất trong thế kỷ này.