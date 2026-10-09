Siết chặt quản lý phim ngắn, phim AI trên không gian mạng

Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến việc sản xuất phim, video trở nên dễ dàng hơn, với chi phí và thời gian thực hiện được rút ngắn đáng kể. Từ việc tạo dựng nhân vật, bối cảnh đến xây dựng lời thoại, hình ảnh và giọng nói, nhiều công đoạn có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của AI mà không cần quy trình sản xuất phức tạp như trước.

Nhờ đó, ngày càng có thêm cơ hội cho các cá nhân, tổ chức tham gia sáng tạo nội dung nghe nhìn. Tuy nhiên, sự thuận tiện này cũng đặt ra thách thức trong kiểm soát chất lượng, xác minh nguồn gốc và bảo đảm tính chính xác của các sản phẩm được phổ biến trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời câu hỏi tại họp báo.

Tại họp báo Quý III Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh. Dù là phim ngắn hay phim được sản xuất bằng công nghệ AI, các tác phẩm vẫn phải xác định thời lượng và chấp hành đầy đủ các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo ông Đỗ Quốc Việt, Luật Điện ảnh năm 2022 được xây dựng với tính dự báo, trong bối cảnh việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất phim ngày càng phát triển. Luật đã quy định về chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời giao trách nhiệm tiền kiểm cho các chủ thể này trước khi phổ biến phim.

Thời gian qua, Cục Điện ảnh đã dành nguồn lực để kiểm tra, đánh giá và xử lý các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng, không chỉ riêng phim ngắn. Một số nền tảng và phim phổ biến không đúng quy định của pháp luật đã được xử lý, trong đó có phim "My Stubborn: Sao Anh Bảo Không Thích Trẻ Con"... Cục cũng tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng.

Quang cảnh họp báo.

Ông Đỗ Quốc Việt thừa nhận, việc phát hiện và xử lý đầy đủ các vi phạm là thách thức khi số lượng phim phổ biến trên không gian mạng ngày càng lớn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã góp phần ổn định tình hình hoạt động phổ biến phim trên môi trường này.

Về hoàn thiện hành lang pháp lý, ông cho biết, cùng với Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, sau khi luật được ban hành, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, trong đó có Nghị định 131 và các thông tư liên quan, đặc biệt là Thông tư 05 cùng những quy định trực tiếp về thẩm định, phân loại phim.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu các chủ thể nghiêm túc thực hiện quy định về phân loại và phổ biến phim. Cục Điện ảnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện nghiêm các quy định này, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới, nhất là đối với phim sử dụng công nghệ AI.

Theo ông Đỗ Quốc Việt, việc ứng dụng AI vào sản xuất phim đặt ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, bởi công nghệ này chưa hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm cũng như phát sinh những nội dung không phù hợp, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Cục Điện ảnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, an ninh và các lĩnh vực liên quan. Thời gian tới, sự phối hợp này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phim trên không gian mạng, xây dựng môi trường phổ biến phim lành mạnh, trong sạch, góp phần thúc đẩy lĩnh vực điện ảnh phát triển.