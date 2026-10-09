Việt Nam lần đầu được R&I đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư

R&I đánh giá nợ công của Việt Nam ở mức tương đối thấp và chưa nhận thấy lo ngại đáng kể về tính bền vững của nợ.(Ảnh: Unsplash)

Đây là lần đầu Việt Nam được R&I đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư (Investment Grade).

Theo Bộ Tài chính, R&I đánh giá tích cực nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I cho rằng, động lực tăng trưởng trong thời gian tới có thể đến từ chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn FDI.

Tổ chức này đồng thời đánh giá tích cực các cải cách liên quan đến tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn.

Ở khía cạnh tài khóa, R&I đánh giá nợ công của Việt Nam ở mức tương đối thấp và chưa nhận thấy lo ngại đáng kể về tính bền vững của nợ. Cán cân vãng lai thặng dư, dòng vốn FDI duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài tương đối thấp cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ năng lực trả nợ và khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài.

Tuy nhiên, R&I đồng thời chỉ ra những vấn đề Việt Nam cần tiếp tục theo dõi, gồm tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng cung ứng vốn của hệ thống tài chính và quy mô dự trữ ngoại hối.

Những đánh giá này cho thấy nâng hạng tín nhiệm không phải là “đích đến”, mà là sự xác nhận rằng hồ sơ tín dụng của nền kinh tế đã có thêm những cải thiện đủ lớn để bước sang một mặt bằng mới.

Đồng thời, các yếu tố mà R&I tiếp tục lưu ý cũng chính là những lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục củng cố nếu muốn duy trì và nâng cao chất lượng tín nhiệm trong những năm tới.

Sau khi được nâng hạng, Việt Nam có thể chủ động hơn trong các chương trình tiếp xúc nhà đầu tư tại Tokyo, Osaka và các trung tâm tài chính lớn của Nhật Bản.