Cổ đông Nam Tân Uyên sắp nhận gần 144 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (HOSE: NTC) dự kiến chi gần 144 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng tỉ lệ 60%. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/11/2026.

Theo nghị quyết HĐQT vừa công bố, Nam Tân Uyên sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 144 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam Tân Uyên duy trì mức cổ tức tiền mặt 6.000 đồng/cổ phiếu, sau hai năm 2023 và 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp đã thông qua phương án cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 60%.

Nam Tân Uyên là doanh nghiệp thường xuyên duy trì mức chia cổ tức cao bằng tiền mặt (Ảnh: Vietstock).

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đang nắm giữ 32,85% vốn Nam Tân Uyên, dự kiến nhận khoảng 47 tỷ đồng cổ tức.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) sở hữu 20,42% vốn, dự kiến nhận khoảng 29 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) nắm 19,95%, tương ứng số tiền khoảng 28,7 tỷ đồng.

Trong quá khứ, Nam Tân Uyên đã giữ vững phong độ, duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao từ năm 2017 phổ biến ở mức 60-120%, riêng năm 2018 đạt tới 200%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu 716 tỷ đồng, tăng 95% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh thu doanh nghiệp đạt 163,56 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 171,07 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Riêng quý II/2026, doanh thu đạt 81,77 tỷ đồng, giảm 42,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 131,93 tỷ đồng, tăng 35,7%. Lợi nhuận tăng trong bối cảnh lợi nhuận gộp giảm 53,8%, còn 38,99 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng 183,3%, lên 121,43 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Tân Uyên đặt mục tiêu doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 75,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.178 tỷ đồng, cao hơn 3 lần so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận hơn 89 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm, chủ yếu liên quan đến dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2. Dự án có diện tích gần 346ha, tổng vốn đầu tư gần 872 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cuối quý II/2026 đạt hơn 5.365 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn chiếm hơn 4.900 tỷ đồng; doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay tài chính.