Nghị quyết sát việc, hiệu quả dân sinh

Thước đo hiệu quả

Xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, Đảng ủy xã Mỹ Thái chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng sát việc, sát dân. Đồng chí Vũ Thị Yến, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mỹ Thái cho biết: Với phương châm lấy hiệu quả dân sinh làm thước đo, ngay đầu mỗi tháng, UBND xã, các cơ quan chuyên môn chủ động đề xuất những nội dung cần các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Xây dựng Đảng tổng hợp, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy nắm bắt, chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phương Liễu dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ tổ dân phố Mao Trung.

Điểm mới trong cách làm này là nội dung sinh hoạt không chỉ dừng ở đánh giá kết quả tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tới, mà tập trung nhận diện những vấn đề đang đặt ra tại cơ sở, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Qua đó, từng nội dung được đưa ra bàn bạc đều hướng tới giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

Tại Chi bộ thôn Hương Mãn, nền nếp sinh hoạt thường kỳ được duy trì nghiêm, đồng thời chi bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với các vấn đề thực tiễn trên địa bàn. Đồng chí Hà Văn Kế, Bí thư Chi bộ thôn Hương Mãn cho hay: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ tập trung lựa chọn những nội dung sát với đời sống Nhân dân. Từ vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển sản xuất nông nghiệp đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Theo ông Hà Minh Thể, đảng viên Chi bộ thôn Hương Mãn, việc đưa những vấn đề sát sườn với đời sống vào sinh hoạt giúp nghị quyết của chi bộ cụ thể, thiết thực hơn, từ đó việc triển khai thực hiện rõ ràng, hiệu quả hơn.

Tại Chi bộ tổ dân phố Mao Trung, phường Phương Liễu, đặc thù địa bàn có đông công nhân tạm trú đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung lãnh đạo. Vì vậy, chi bộ đưa vào nghị quyết những nội dung thiết thực như tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển các loại hình dịch vụ nhà trọ, nhà hàng gắn với chấp hành quy định về thuế, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, trật tự. Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liễu trao đổi: Việc đưa những vấn đề dân sinh vào nghị quyết, thống nhất phương hướng lãnh đạo sát với đời sống Nhân dân góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở.

Thực tế cho thấy, mỗi địa bàn có đặc điểm, điều kiện và những vấn đề đặt ra khác nhau. Vì vậy, nghị quyết cần bắt đầu từ thực tiễn, những việc cụ thể đang đặt ra ở địa bàn dân cư và hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân.

Tạo chuyển biến thiết thực

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn mở rộng, dân số đông hơn khiến công tác quản lý phát sinh nhiều vấn đề mới. Thực tế đó đòi hỏi việc đổi mới sinh hoạt chi bộ không dừng ở việc đổi mới quy trình một cuộc họp, mà phải sát địa bàn, nắm chắc tâm tư người dân để giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Theo đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ không đo bằng số lượng cuộc họp hay tỷ lệ đảng viên tham dự, mà thể hiện qua kết quả thực thi nghị quyết trong đời sống.

Khi cuộc sống trở thành nguồn chất liệu của nghị quyết và nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sinh hoạt chi bộ mới thực sự là nơi thống nhất ý chí, hành động và tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Nghị quyết của chi bộ chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, sinh hoạt chuyên đề mẫu ở nhiều địa phương là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt. Qua đó, cấp ủy, bí thư chi bộ, cấp ủy viên và đảng viên có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhận diện những cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục.

Đồng chí Vũ Chí Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Cẩm cho biết: Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, Đảng ủy xã vừa chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu tại Chi bộ thôn Lý Viên. Từ kết quả đó, Đảng ủy chỉ đạo triển khai sinh chuyên đề đồng loạt tại 100% chi bộ trực thuộc trong quý IV. Đồng thời, khuyến khích các chi bộ ứng dụng công nghệ như trình chiếu slide, video, trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ không phải để có những cuộc họp hay hơn, mà để có những nghị quyết sát hơn, hành động quyết liệt hơn và kết quả cụ thể hơn. Bởi vậy, hiệu quả giải quyết những vấn đề dân sinh, sự chuyển biến của địa bàn, cùng niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân chính là thước đo thiết thực nhất đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ không chỉ dừng ở việc đánh giá công việc đã làm, mà thực sự trở thành nơi bàn việc, quyết việc và thúc đẩy hành động vì lợi ích của Nhân dân.