Xuất bản vì sự phát triển của đất nước

Ngày 10.10, Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, là dịp trân trọng những người làm nên và đưa sách đến với bạn đọc

Mỗi cuốn sách có giá trị mở ra một cơ hội trưởng thành. Một đứa trẻ tìm thấy niềm vui đọc sách, một người lao động học thêm kỹ năng, một doanh nhân tìm được ý tưởng mới, một cộng đồng hiểu sâu hơn về di sản của mình — đó chính là những đóng góp thiết thực của xuất bản.

Sứ mệnh của ngành cần được thể hiện bằng những ấn phẩm giúp người Việt Nam học tập tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, sống nhân văn hơn và tự tin hơn trước tương lai.

Để thực hiện sứ mệnh ấy, phát triển văn hoá đọc phải bắt đầu từ việc đưa sách đến gần con người. Cần có sách hay, phù hợp với từng lứa tuổi, từng nhu cầu; có không gian đọc thuận tiện và cách giới thiệu hấp dẫn.

Chuyển đổi số mở ra những con đường mới cho hành trình xuất bản. Sách điện tử, sách nói, thư viện số và các nền tảng phân phối có thể đưa một tác phẩm đến với bạn đọc ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Gia đình, nhà trường, thư viện, nhà xuất bản và doanh nghiệp cùng chung tay để đọc sách trở thành thói quen hằng ngày, để việc tiếp cận tri thức không bị giới hạn bởi nơi ở hay điều kiện kinh tế.

Chuyển đổi số mở ra những con đường mới cho hành trình đó. Sách điện tử, sách nói, thư viện số và các nền tảng phân phối có thể đưa một tác phẩm đến với bạn đọc ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ công việc biên tập, tìm kiếm, giới thiệu sách và cải thiện khả năng tiếp cận. Mỗi ứng dụng công nghệ cần hướng tới một kết quả cụ thể: nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và phục vụ bạn đọc tốt hơn, với trách nhiệm rõ ràng đối với nội dung và quyền tác giả.

Sứ mệnh của ngành cần được thể hiện bằng những ấn phẩm giúp người Việt Nam học tập tốt hơn

Đổi mới sáng tạo còn là tìm ra những dịch vụ xuất bản mà xã hội đang cần. Dịch vụ “ấn bản riêng” — tái bản những cuốn sách đã xuất bản theo nhu cầu riêng của khách hàng — là một hướng đi đáng phát triển.

Một gia đình có thể mong muốn tái bản tác phẩm của ông bà, cha mẹ trong hình thức trang trọng; một bạn đọc muốn sở hữu cuốn sách yêu thích với thiết kế, chất liệu và số lượng phù hợp.

Khi kết nối khách hàng, nhà xuất bản và cơ sở chế tác, trên cơ sở bảo đảm quyền tác giả và quy trình xuất bản, dịch vụ này có thể làm sống lại những tác phẩm ít được lưu hành, gìn giữ ký ức và tạo thêm giá trị từ thiết kế, in ấn, đóng sách, chế tác.

Từ những nhu cầu cụ thể như vậy, xuất bản có thể mở rộng thị trường, tạo việc làm và phát triển thành một ngành công nghiệp văn hoá giàu bản sắc.

Mỗi nhà xuất bản, cơ sở in và đơn vị phát hành hãy chủ động tìm kiếm tác phẩm có giá trị, thử nghiệm cách làm mới, xây dựng dịch vụ mới và vun đắp quan hệ lâu dài với bạn đọc.

Chào mừng ngày truyền thống của ngành bằng những cuốn sách hay hơn, những cách tiếp cận thuận tiện hơn và những sáng kiến được đưa vào cuộc sống.

Sách điện tử, sách nói, thư viện số và các nền tảng phân phối có thể đưa một tác phẩm đến với bạn đọc ở nhiều hoàn cảnh khác nhau

Xuất bản vì sự phát triển của đất nước — để tri thức đến với mọi người, văn hoá được trao truyền và sức sáng tạo Việt Nam không ngừng được khơi mở.

Chào mừng ngày truyền thống của ngành bằng những cuốn sách hay hơn, những cách tiếp cận thuận tiện hơn và những sáng kiến được đưa vào cuộc sống.

Xuất bản vì sự phát triển của đất nước — để tri thức đến với mọi người, văn hoá được trao truyền và sức sáng tạo Việt Nam không ngừng được khơi mở.