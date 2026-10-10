Thái Nguyên giới thiệu 5 tour du lịch kết nối Hà Nội bằng tàu hỏa

Thái Nguyên xây dựng 5 tour du lịch kết nối Hà Nội bằng đường sắt, kết hợp tham quan di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa trà và khám phá cảnh quan địa phương. Các sản phẩm dự kiến được khai thác gắn với Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026, tạo thêm lựa chọn cho du khách từ Thủ đô.

Năm hành trình kết nối Hà Nội với xứ Trà

Ngày 9/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát và tọa đàm quảng bá sản phẩm Đoàn tàu Du lịch Hà Nội – Thái Nguyên. Chương trình tập trung giới thiệu khả năng kết nối đường sắt với các điểm tham quan, đồng thời lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện sản phẩm du lịch.

Ông Phạm Văn Dũng, Phó trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phát biểu tại toạ đàm.

Theo thông tin tại tọa đàm Truyền thông, quảng bá sản phẩm đoàn tàu du lịch Hà Nội – Thái Nguyên, ngày 16/9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt giai đoạn 2026–2030. Trước mắt, hai bên dự kiến tổ chức 6 chuyến tàu chuyên đề gắn với Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11.

Các chuyến tàu dự kiến hoạt động vào ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6/11. Đây là giai đoạn thử nghiệm để các đơn vị đánh giá nhu cầu của du khách, kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoàn thiện phương án khai thác thương mại.

Cùng với kế hoạch tổ chức tàu, doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu 6 sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt, gồm 3 tour trong ngày và 3 tour kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Du khách trải nghiệm phơi chè.

Với tour trong ngày, du khách khởi hành từ ga Hà Nội, đến ga Lưu Xá rồi tiếp tục tham quan Di tích lịch sử 915, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Hợp tác xã chè Hảo Đạt và Không gian văn hóa trà Tân Cương. Giá tour được giới thiệu từ 790.000 đồng mỗi khách.

Các tour 2 ngày 1 đêm mở rộng hành trình từ Hà Nội đến Thái Nguyên và hồ Ba Bể, kết hợp khám phá cảnh quan, ruộng bậc thang mùa vàng, động Hua Mạ cùng những điểm đến trên tuyến.

5 chương trình tham quan gắn với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, kết nối các vùng chè, di tích lịch sử, điểm du lịch cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên: Hành trình 1: “Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải” đưa du khách khám phá vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Hành trình 2: Kết nối vùng chè Cầu Đá, La Bằng với Hồ Núi Cốc, kết hợp trải nghiệm sản xuất chè, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch sinh thái.

Hành trình 3: “Huyền tích Đuổm - Hương trà Khê Cốc” đưa du khách tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh tướng Dương Tự Minh và trải nghiệm văn hóa trà địa phương.

Hành trình 4: “Mây ngàn Shan Tuyết - Vọng nước Hồ Ba Bể” được thiết kế theo hành trình hai ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc với Hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng.

Hành trình 5: “Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài” kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Festival Trà.

Văn hóa trà tạo dấu ấn cho chuyến tàu

Thái Nguyên có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, từ di tích lịch sử, cảnh quan tự nhiên đến các vùng chè và không gian văn hóa trà. Tỉnh hiện có 19 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận, trong đó có Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, các điểm du lịch cộng đồng Tân Cương, Tân Sơn và điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng.

Việc kết hợp vận tải đường sắt với các điểm đến được kỳ vọng giúp hình thành hành trình liền mạch hơn, đưa du khách từ Hà Nội đến các địa chỉ văn hóa, lịch sử và vùng chè của địa phương. Trải nghiệm trên tàu cũng được định hướng gắn với nghệ thuật, thưởng trà và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Thái Nguyên.

Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải là điểm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa cộng đồng người Tày, Nùng tại tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, để sản phẩm duy trì sức hút sau các chuyến tàu chuyên đề, doanh nghiệp du lịch cho rằng cần đầu tư thêm vào chất lượng trải nghiệm và khả năng cung cấp thông tin cho hành khách. Đại diện Hanoitourist đề xuất trang bị màn hình giới thiệu điểm đến của hai địa phương trên tàu, đồng thời làm mới các điểm check-in và xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Một số ý kiến khác đề xuất đưa hoạt động thưởng trà, giới thiệu chè lam và sản phẩm địa phương vào hành trình; nâng cao chất lượng không gian văn hóa trà để tiếp cận nhóm khách quốc tế, trong đó có phân khúc khách cao cấp. Việc định vị sản phẩm rõ ràng và xây dựng chương trình truyền thông riêng cho từng tour cũng được xem là yếu tố cần thiết.

Kết nối đường sắt cần đi cùng chất lượng dịch vụ

Du lịch đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên mở thêm phương thức tiếp cận các điểm đến, đồng thời tạo cơ hội liên kết giữa ngành đường sắt, doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở dịch vụ tại địa phương. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối vé tàu với vận chuyển tại điểm đến, tham quan, ăn uống, lưu trú và các hoạt động trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm chuyến tàu di sản

Các chuyến tàu gắn với Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026 sẽ là dịp để các đơn vị kiểm chứng mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu thực tế. Sau giai đoạn thử nghiệm, việc duy trì lịch chạy ổn định, bảo đảm chất lượng phục vụ và xây dựng giá tour phù hợp sẽ là những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Nếu giải quyết tốt các khâu này, tuyến đường sắt có thể trở thành một lựa chọn du lịch bổ sung cho thị trường Hà Nội – Thái Nguyên, đồng thời đưa văn hóa trà và các điểm đến đặc trưng của xứ Trà đến gần hơn với du khách.