Ngọn lửa thiêng 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' viết tiếp hành trình yêu nước trong tim tuổi trẻ

Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi cho đại diện thanh niên cả nước. (Ảnh: Đ.H)

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Gần 60 tỷ đồng cho những công trình vì cộng đồng

Ngày 10/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Chặng 7 và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Hội, các gương thanh niên tiêu biểu và hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai qua các địa danh lịch sử, văn hóa trên cả nước. Sau 5 tháng, ngọn đuốc hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm tại Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau, trước khi hội tụ tại Thủ đô Hà Nội.

Không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình còn tạo điều kiện để hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể. Các cấp bộ Hội tổ chức hoạt động chào cờ, dâng hương tại di tích lịch sử, tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, giao lưu với nhân chứng lịch sử, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên và nghi thức rước đuốc thiêng liêng. (Ảnh: Đ.H)

Xúc động Lễ chào cờ và hát quốc ca ở chặng 7 Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Hà Nội. (Ảnh: Đ.H)

Theo thống kê, hành trình ghi nhận 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; triển khai 1.050 công trình thanh niên. Đáng chú ý, 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa đã thu hút hơn 7,9 triệu lượt người tham gia. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử và trao quà cho gia đình chính sách được tổ chức.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp bộ Hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động trong hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã trở thành ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, góp phần hun đúc lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội.

Ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đ.H)

Theo ông Lê Hải Long, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần tiếp tục phát huy bản lĩnh hội nhập, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng; biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ mỗi ngày.

Tình yêu Tổ quốc lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số

Một dấu ấn nổi bật của hành trình năm nay là việc mở rộng các hình thức truyền thông, sáng tạo nội dung trên nền tảng số, đưa những câu chuyện đẹp và việc làm ý nghĩa của thanh niên tiếp cận đông đảo công chúng.

Hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được lan tỏa. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút 139.696 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Riêng trên TikTok, hơn 17.600 video gắn các hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng lượt tiếp cận về hành trình trên mạng xã hội đạt gần 1,3 tỷ.

Tại chặng cuối ở Hà Nội, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, rước đuốc và đồng diễn semaphore. Ngọn đuốc được trao truyền mang ý nghĩa kết nối các thế hệ, tiếp nối những giá trị truyền thống và khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho 15 tập thể Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình; đồng thời khen thưởng 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Ban tổ chức chương trình trao bằng khen cho những tỉnh thành đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai hành trình. (Ảnh: Đ.H)

Tại Chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Ngọn đuốc được trao truyền không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ, giữa những giá trị truyền thống được hun đúc qua lịch sử với khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Từ ngọn lửa ấy, niềm tự hào được tiếp nối, trách nhiệm được trao gửi, khơi dậy quyết tâm biến tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu tham quan tại Triển lãm. (Ảnh: Đ.H)

Cũng theo ông Lê Hải Long, thông qua hành trình, mỗi bạn trẻ thêm cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội, từ đó nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để chủ động đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách của thời đại mới. Truyền thống 70 năm là nền tảng để thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối niềm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng và góp sức dựng xây đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng ngày, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Toàn dân tập luyện thể thao, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tại Hà Nội, đoàn viên, thanh niên cũng tham gia hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 khép lại tại Hà Nội, nhưng ngọn lửa yêu nước và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được trao truyền qua những việc làm cụ thể của mỗi hội viên, thanh niên. Đó là hành trình của trách nhiệm, tinh thần tiên phong, sáng tạo và ý chí vươn lên, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, khát vọng, sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Khai mạc triển lãm “70 năm dấu ấn - Tiếp nối khát vọng”

Cũng trên không gian phố đi bộ Hồ Gươm, sau Lễ tổng kết Hành trình “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2026 là Lễ khai mạc triển lãm “70 năm dấu ấn - Tiếp nối khát vọng”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các gương thanh niên được trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”...

Triển lãm “70 năm dấu ấn - Tiếp nối khát vọng” giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam suốt 70 năm qua; đồng thời trưng bày hình ảnh, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Được tổ chức tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, triển lãm mở cửa đón người dân và du khách tham quan, tìm hiểu truyền thống của Hội, giao lưu và khám phá những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa niềm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong các thế hệ thanh niên Việt Nam.