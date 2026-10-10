TPHCM: Giới thiệu nhiều ấn phẩm văn hóa Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2026

Hội sách Frankfurt 2026 (Frankfurter Buchmesse) diễn ra từ ngày 7-11/10 tại Đức. Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, gian hàng của Thành phố giới thiệu nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch, truyện tranh và sách dành cho độc giả trẻ.

Tham gia hội sách có Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola. Các đơn vị giới thiệu nhiều đầu sách tiếng Việt cùng các ấn bản được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ khác.

Gian hàng của TPHCM tại Hội sách Frankfurt 2026. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cung cấp)

Đáng chú ý, gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ được tuyển chọn để giới thiệu với các nhà phát hành, đối tác xuất bản và độc giả quốc tế, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác, trao đổi bản quyền và phát hành sách tại thị trường nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội sách, đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức), trao đổi về các giải pháp thúc đẩy ngoại giao văn hóa và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng TPHCM. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cung cấp)

Đoàn đề nghị Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động dịch thuật nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam đến đông đảo độc giả quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề xuất tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt trong thời gian tới, kết hợp các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, đề xuất xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt được kỳ vọng sẽ tạo địa điểm sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng người Việt, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đức.

Tại buổi làm việc, việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Đức, nhất là đối với thế hệ trẻ, cũng là một trong những nội dung được quan tâm.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã phối hợp với Đại học Goethe Frankfurt tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, góp phần duy trì tiếng mẹ đẻ, tăng cường sự gắn kết với nguồn cội và giới thiệu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.