Các phường ven biển chỉnh trang đô thị hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Các lực lượng vệ sinh vỉa hè

Tại phường Phước Hội, hoạt động ra quân làm sạch môi trường, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan đô thị được triển khai với sự tham gia của cán bộ, lực lượng dân quân, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Công ty Môi trường Xanh Hiệp Lực chăm sóc cây xanh

Các lực lượng tập trung thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, vệ sinh vỉa hè, làm sạch khu vực gốc cây, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội phát động ra quân

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, địa phương tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng vệ sinh môi trường tại phường Phước Hội

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh đường phố, không xả rác bừa bãi, cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, góp phần vào thành công chung của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Các em học sinh Trường THPT La Gi hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường

Trước đó, UBND phường La Gi tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Tại buổi ra quân, các lực lượng tập trung phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt, cành cây khô, rác thải nhựa và vệ sinh các khu vực công cộng, góp phần xử lý những điểm tồn đọng rác thải, cải thiện cảnh quan đô thị.

Hoạt động được thực hiện tại khu đất cạnh sân sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Tân An 3, đường Nguyễn Trường Tộ và khu vực phía sau Trường THPT La Gi, đường Phạm Hồng Thái.

Các em học sinh thu gom rác thải

Thông qua hoạt động, phường La Gi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong bảo vệ môi trường. Vận động người dân không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Đông đảo người dân phường La Gi hưởng ứng vệ sinh môi trường

Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn lan tỏa hình ảnh các đô thị ven biển văn minh, thân thiện, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng đến người dân và du khách, chung tay tạo không khí phấn khởi hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.