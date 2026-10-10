Bóng hồng trên đường đua bơi chải

Toàn cảnh cuộc thi bơi chải nữ.

Toạ lạc tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, Ðền Xám (còn gọi là Ðình Xám hay Ðình Hát) là di tích lịch sử - văn hoá và kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Ðền Xám thờ Phụ dực Quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công (tức Trần Lãm, 907-978), vị thủ lĩnh kiệt xuất tại căn cứ Bố Hải Khẩu, người có công phò trợ Ðinh Bộ Lĩnh tiến tới dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và xây dựng nhà nước Ðại Cồ Việt.

Ðể thể hiện lòng thành kính và tri ân công lao của vị danh tướng, Nhân dân địa phương lập đền thờ, duy trì hương khói và hằng năm tổ chức lễ hội truyền thống diễn ra trong 3 ngày (17-19/8 âm lịch).

Một trong số ít mõ thuyền nữ năm nay.

Trong cuộc thi bơi chải tại lễ hội Ðền Xám năm nay, phần thi bơi chải nữ được người xem cổ vũ nhiệt tình. Có 13 đội đến từ 13 xóm tham gia, với vận động viên là các bà, các mẹ, chị là nông dân, công nhân, người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Mặc dù thời gian luyện tập không nhiều nhưng trên đường đua họ thể hiện kỹ năng tốt, với các động tác từ cầm mái chèo đến ra chèo, thoát chèo và hồi chèo thuần thục.

Ðối với mỗi thuyền, vận động viên cầm lái và gõ mõ có vai trò rất quan trọng. Họ phải là người khoẻ mạnh, có kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu, do vậy, người được chọn vào vị trí này chủ yếu là vận động viên nam. Vì thế, điều thú vị nhất là một số thuyền đã có mõ nữ bắt nhịp. Các cô gái thể hiện bản lĩnh và kỹ năng điêu luyện không kém nam giới.

Sau 3 ngày thi đấu, giải Nhất bơi chải nữ thuộc về đội Xóm Giang.

Hoạt động thể thao này mang đến không khí sôi sổi, vui tươi cho lễ hội Ðền Xám truyền thống, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng, xây dựng quê hương Hồng Quang ngày thêm giàu đẹp./.