[Ảnh] 'Hà Nội 12 mùa hoa' giữa sắc thu tháng 10

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ những sắc hoa đặc trưng của Hà Nội qua các mùa, mà còn là hành trình ngược dòng ký ức, gợi nhớ về những giá trị lịch sử thiêng liêng và nét đẹp thanh lịch, bình dị của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Thông qua ngôn ngữ của hội họa, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật, nơi thiên nhiên, đời sống và con người hòa quyện trong tình yêu sâu sắc dành cho thủ đô.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Sự kiện thu hút sự quan tâm sâu sắc của những người yêu văn hóa, nghệ thuật và du khách﻿ muốn tìm hiểu về bản sắc thủ đô.

Không gian trang trọng của buổi lễ, nơi du khách chuẩn bị bước vào một "bữa tiệc thị giác" rực rỡ sắc màu từ những bức tranh tái hiện 12 mùa hoa Hà Nội.

Qua những lời giới thiệu đầy cảm xúc, du khách trong và ngoài nước thêm hiểu về nguồn cảm hứng và thông điệp nghệ thuật ẩn chứa sau mỗi bức họa về các loài hoa thân thuộc của thủ đô.

Bước vào không gian trưng bày, du khách như lạc bước vào những nẻo đường rực rỡ sắc màu, cảm nhận trọn vẹn nét thanh lịch, bình dị của phố phường Hà Nội.

Triển lãm thu hút đông đảo những tâm hồn yêu nghệ thuật và du khách thập phương - những người say mê nét đẹp thanh lịch của Hà Nội được thể hiện qua từng nét cọ.

Lạc bước trong không gian trưng bày, du khách mải mê ngắm nhìn những bức họa tinh tế, cảm nhận trọn vẹn hương sắc của 12 mùa hoa như đang bung nở ngay trước mắt.

Triển lãm tranh "Hà Nội 12 mùa hoa" là một điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài nước trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).