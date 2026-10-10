[Ảnh] 'Hà Nội 12 mùa hoa' giữa sắc thu tháng 10
Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.
Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ những sắc hoa đặc trưng của Hà Nội qua các mùa, mà còn là hành trình ngược dòng ký ức, gợi nhớ về những giá trị lịch sử thiêng liêng và nét đẹp thanh lịch, bình dị của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Thông qua ngôn ngữ của hội họa, triển lãm mở ra không gian nghệ thuật, nơi thiên nhiên, đời sống và con người hòa quyện trong tình yêu sâu sắc dành cho thủ đô.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-ha-noi-12-mua-hoa-giua-sac-thu-thang-10-post994256.html