Sắc màu văn hóa Mông hòa nhịp trải nghiệm lịch sử Điện Biên Phủ

Trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Thái, người tham gia cùng trải nghiệm hoạt động gắn với hình ảnh xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần kết nối bản sắc văn hóa các dân tộc với niềm tự hào về truyền thống lịch sử của mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Không khí vui tươi, phấn khởi trong hoạt động trải nghiệm đẩy xe đạp thồ tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV ở Điện Biên.

Người dân nhiều thế hệ trong trang phục dân tộc Mông, Thái cùng tham gia hoạt động trải nghiệm trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ.

Những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào các dân tộc tạo điểm nhấn cho hoạt động trải nghiệm xe đạp thồ giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ.

Hoạt động trải nghiệm góp phần giúp người dân, du khách hiểu thêm về những chiếc xe đạp thồ từng góp sức làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đoàn người trong trang phục truyền thống tham gia trải nghiệm đẩy xe đạp thồ, tái hiện một hình ảnh hậu cần đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các em học sinh trong trang phục truyền thống hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm gắn với lịch sử Điện Biên Phủ trong khuôn khổ Ngày hội.

Đoàn trải nghiệm đẩy xe đạp thồ đi qua khu vực pa-nô Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tại tỉnh Điện Biên.

Người dân trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Thái tham gia trải nghiệm đẩy xe đạp thồ trên đường Võ Nguyên Giáp.

Các thế hệ người dân cùng tham gia đẩy xe đạp thồ, kết nối sắc màu văn hóa truyền thống với niềm tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ.