Hải Phòng: Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao

Hải Phòng

Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đồng loạt nhằm khơi dậy khí thế thi đua, đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chương trình diễn ra tại Quảng trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: Phan Anh/Báo Hải Phòng.

Ngay sau lễ phát động với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Ngay sau phần lễ, Hải Phòng tổ chức chạy đồng hành hưởng ứng phong trào. Chương trình thu hút khoảng 5.200 người tham gia, bao gồm các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, công nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ cùng đông đảo nhân dân thành phố. Đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Cung Văn hóa Việt Tiệp, chinh phục cung đường qua đường Lạch Tray, hồ An Biên, Tượng đài Liệt sĩ, đường vào Cung Thiếu nhi và trở về điểm xuất phát.

​Cùng với cuộc chạy đồng hành, không khí thể thao tại Hải Phòng càng thêm bùng nổ với chuỗi hoạt động phong phú như sự kiện Games ON Hải Phòng 2026 sở hữu 3 trận chung kết esport cấp quốc gia, Giải chạy GEMADEPT RUN 2026 và Giải Bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng.

Thành công của ngày hội có sự phối hợp chặt chẽ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong vai trò cơ quan thường trực, sự đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông của Công an thành phố, công tác y tế túc trực của Sở Y tế, cùng sự đồng hành tuyên truyền sâu rộng từ các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương.