Công an xã tặng 'món quà đặc biệt' tới người dân yếu thế trong ngày Giải phóng Thủ đô

Cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Dư Thị Hy tại thôn Hòa Lâm, xã Ứng Hòa, Hà Nội

Sáng 10/10/2026, hòa chung không khí hào hùng của toàn thành phố, Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã phối hợp cùng Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trang trọng Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Dư Thị Hy tại thôn Hòa Lâm, xã Ứng Hòa, Hà Nội. Buổi lễ gắn biển công trình diễn ra vô cùng đầm ấm, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng gia đình và đông đảo bà con lối xóm.

Bà Dư Thị Hy là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bị khuyết tật từ nhỏ, không thể tự di chuyển, mọi sinh hoạt trong cuộc sống thường nhật của bà đều gặp vô vàn trở ngại. Nhiều năm qua, bà sống nương tựa vào người cháu cùng sự đùm bọc, giúp đỡ thường xuyên của cộng đồng xóm giềng. Trước đây, mái nhà của gia đình đã xuống cấp trầm trọng, điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn, khiến cuộc sống của người phụ nữ khuyết tật càng thêm phần gieo neo, vất vả.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Ứng Hòa cùng hệ thống chính trị địa phương đã trực tiếp quan tâm, hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động để xây dựng cho gia đình một mái ấm mới kiên cố, an toàn.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đàm Văn Huân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hoà đã có những chia sẻ đầy tâm huyết. Là một cán bộ lãnh đạo luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân và có mặt trong hầu hết các hoạt động phong trào của địa phương, đồng chí Đàm Văn Huân bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến công trình hoàn thành khang trang chỉ sau vài tháng thi công.

Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) chia vui cùng bà Hy và người thân bên ngôi nhà mới

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc biệt ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an xã trong công tác xã hội hóa, xây dựng nhà đại đoàn kết. "Các đồng chí đã rất tích cực trong việc xã hội hóa, xây dựng nhà đại đoàn kết toàn dân. Chỉ riêng ở ngõ này thôi, đây đã là ngôi nhà thứ hai được khánh thành. Đây là sự đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã," đồng chí Đàm Văn Huân nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền, đồng chí cũng gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình bà Hy và mong muốn tinh thần tương thân tương ái trong xóm làng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Đặc biệt, khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là lúc những cán bộ công an trực tiếp ân cần thăm hỏi gia đình trong không gian phòng khách mới. Thiếu tá Nguyễn Anh Quang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an xã đã đến tận nơi, nắm chặt tay bà Dư Thị Hy để động viên, chia sẻ niềm vui. Thiếu tá Nguyễn Anh Quang xúc động nói: "Hôm nay, thay mặt cho lực lượng Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Ứng Hòa, chúng tôi bàn giao ngôi nhà cho bà Dư Thị Hy... Chúc gia đình từ nay có một căn nhà khang trang, sạch đẹp. Các bà có phấn khởi không ạ?".

Đáp lại lời thăm hỏi chân tình và gần gũi ấy, bà Hy cùng những người hàng xóm rạng rỡ nụ cười, liên tục chắp tay bày tỏ sự cảm kích: "Phấn khởi lắm, sướng rồi. Xin cảm ơn các cấp chính quyền và công an". Trước tình cảm gắn bó của xóm làng, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng dân cư, những người đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ gia đình bà Hy trong những lúc khó khăn nhất.

Trân trọng trước ân tình vô giá đó, đại diện Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận thôn Hòa Lâm và tập thể gia đình đã cẩn trọng viết những bức thư cảm ơn gửi tới lực lượng vũ trang và chính quyền. Bức thư khẳng định ấn tượng sâu sắc nhất đối với người dân chính là sự tận tụy của lực lượng Công an xã. Các chiến sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn sẵn sàng đóng góp ngày lương, dành thời gian và công sức để tự tay xây dựng mái ấm cho người nghèo.

Ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng đúng vào ngày 10/10 lịch sử không đơn thuần là một nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ của tình người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Đây không phải ngôi nhà đầu tiên mà lực lượng Công an xã Ứng Hòa đã triển khai để giúp đỡ người dân yếu thế và sẽ còn những ngôi nhà khác...Những hình ảnh "gần dân, hiểu dân, sát dân" của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, của đồng chí Phó Trưởng Công an xã cùng các cán bộ chiến sĩ đã làm sáng ngời thêm phẩm chất cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.