Tưng bừng Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026

Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các phường, xã có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh An Giang.

Hội đua bò Bảy Núi An Giang là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến xem và cổ vũ.

Hàng nghìn người dân và du khách đội nắng đến xem và cổ vũ cho các đôi bò thi đấu.

Các đôi bò tranh tài ở vòng hô-đi chậm nhằm thể hiện sự khéo léo của những "nài bò"- người điều khiển bò.

Các đôi bò bứt tốc về đích ở vòng thả quyết tâm dành chiến thắng cao nhất.

Các đôi bò so kè bứt tốc về đích ở vòng thả quyết tâm dành chiến thắng cao nhất.

Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ 10 phường, xã có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh An Giang.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham gia thi đấu tại Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham gia thi đấu tại Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026.