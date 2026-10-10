Tưng bừng Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2026
Sáng 10/10, tại sân đua bò xã An Cư (gần chùa Thơ Mít), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, UBND xã An Cư tổ chức khai mạc Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31, năm 2026.
Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các phường, xã có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh An Giang.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tung-bung-hoi-dua-bo-bay-nui-tinh-an-giang-nam-2026-post1393077.html