Tự hào và phấn khởi khi đất nước đạt nhiều thành tựu công nghệ. Nhưng cũng không ít trăn trở khi tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ viễn thông cơ bản. Nếu không sớm khắc phục triệt để các vùng lõm sóng thì khoảng cách về công nghệ, tri thức và cơ hội phát triển giữa các vùng miền sẽ ngày một lớn hơn.

Xóa “vùng lõm sóng”. Ảnh minh họa: TTXVN

Thực tế, các điểm lõm sóng chủ yếu nằm ở địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, thậm chí nhiều nơi chưa có điện lưới. Việc xây dựng hạ tầng viễn thông, lắp đặt trạm sóng, kéo dây cáp đến các khu vực này gặp nhiều khó khăn, có nơi còn đối mặt với hiểm nguy trước mưa bão, sạt lở. Do đó, Nhà nước cần có thêm các giải pháp để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, tại những nơi có địa hình hiểm trở, dịch vụ internet vệ tinh đã được đưa vào thử nghiệm. Tuy nhiên, về lâu dài không thể phụ thuộc vào dịch vụ internet vệ tinh được vận hành bởi doanh nghiệp nước ngoài mà cần làm chủ công nghệ này để bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh và vận hành bền vững.

Những thành tựu về công nghệ không thể chỉ đo bằng tốc độ kết nối hay vị trí xếp hạng mà còn ở khả năng bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ của mọi người dân trên cả nước. Khoa học, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp ích cho đời sống của nhân dân được tốt hơn.