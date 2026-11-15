Lần đầu tiên trong lịch sử, SpaceX thu hồi thành công tàu chính

SpaceX đã lần đầu tiên thu hồi thành công phần thân chính của tên lửa đẩy thế hệ mới "Starship" về bệ phóng. Thành tựu này được xem là bước tiến quan trọng hướng tới kỷ nguyên "tái sử dụng hoàn toàn", trong đó, các tên lửa có thể được sử dụng nhiều lần, tương tự như máy bay.

Theo đó, tầng trên của tên lửa 'Starship', vốn được phóng từ Starbase tại Texas một ngày trước đó đã quay trở lại bệ phóng sau khoảng 22 giờ 32 phút thực hiện chuyến bay trên quỹ đạo.

Phương tiện này được phóng vào không gian để triển khai các vệ tinh Internet Starlink, thực hiện 14 vòng quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao 165 dặm (khoảng 266km), sau đó quay trở lại địa điểm phóng và được một cánh tay robot cơ khí có tên là "Mechazilla" bắt gọn ngay trên không trung.

Nếu trước đây, SpaceX từng thu hồi thành công tầng đẩy thứ nhất, bộ phận tách ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong bầu khí quyển, thì đây là lần đầu tiên công ty thu hồi thành công tầng trên, vốn bay thẳng vào không gian. SpaceX cho biết, tất cả các hệ thống của tàu vũ trụ, bao gồm cả tấm chắn nhiệt, đều hoạt động đúng như thiết kế.

Elon Musk - CEO của SpaceX và Tesla, đã viết trên nền tảng X: “Xin chúc mừng các đội ngũ tuyệt vời tại SpaceX”. Một đại diện của SpaceX lưu ý rằng, việc thu hồi thành công tầng trên của tên lửa chứng minh khả năng tái sử dụng toàn diện của hệ thống 'Starship', đồng thời nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt để hiện thực hóa việc tái sử dụng nhanh chóng với chi phí tối ưu.

Jared Isaacman cũng gửi lời chúc mừng trên nền tảng X, mô tả sự kiện này là “thực sự kỳ diệu” và nói thêm: “Mỗi ngày trôi qua, ngày càng có nhiều người đặt niềm tin vào SpaceX, đưa chúng ta tiến gần hơn một bước trên hành trình chinh phục không gian”.

Sứ mệnh này đã đạt được một “bước tiến lịch sử trong một chuyến bay thử nghiệm chưa từng có”, đồng thời, việc thu hồi thành công tàu vũ trụ mang lại nguồn dữ liệu vô cùng giá trị. Các kỹ sư giờ đây có thể kiểm tra tình trạng của lớp lá chắn nhiệt, vốn đã phải chịu đựng mức nhiệt độ hơn 2.000oC khi quay trở lại bầu khí quyển, cũng như xem xét toàn bộ cấu trúc thân tàu để làm cơ sở cho những cải tiến hiệu suất trong tương lai.

Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu là thu hồi cả tầng thứ nhất và tầng thứ hai của tên lửa đẩy đã không hoàn toàn đạt được. Tầng thứ nhất, tên lửa đẩy “Super Heavy” đã rơi xuống vịnh Mexico và phát nổ, khoảng mười phút sau khi rời bệ phóng. SpaceX cho biết, sự cố xảy ra do quá trình đốt động cơ bị ngắt quá sớm trong giai đoạn hạ độ cao.