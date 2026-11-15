Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa: Số hóa để nâng cao chất lượng y tế

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Ninh Hòa đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các khâu khám, chữa bệnh và quản lý. Từ đăng ký khám, tiếp đón, chẩn đoán đến thanh toán viện phí, lưu trữ hồ sơ, nhiều quy trình được số hóa, góp phần giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Thuận tiện hơn trong khám, chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đưa kiosk y tế thông minh vào đăng ký khám, chữa bệnh tự động.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy tại BVĐK khu vực Ninh Hòa là việc ứng dụng kiosk y tế thông minh và đăng ký khám từ xa. Sau hơn 1 năm triển khai, kiosk hỗ trợ người bệnh thực hiện các thao tác tiếp đón, đăng ký khám, góp phần giảm áp lực tại quầy tiếp nhận. Trong khi đó, đăng ký khám từ xa giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian trước khi đến bệnh viện.

Đến khám tại bệnh viện, ông Trần Minh Thái (45 tuổi, phường Ninh Hòa) chia sẻ: “Các tiện ích số giúp việc đăng ký khám thuận tiện hơn, hạn chế thời gian chờ đợi. Người bệnh cũng chủ động hơn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế”.

Trong hoạt động chuyên môn, bệnh viện ứng dụng hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) để quản lý các khâu từ tiếp đón, khám bệnh, chỉ định kỹ thuật, kê đơn đến thanh toán viện phí. Hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) hỗ trợ kết nối, cập nhật kết quả; hệ thống RIS/PACS giúp lưu trữ, khai thác hình ảnh X-quang, CT, siêu âm trên môi trường số. Nhờ đó, bác sĩ có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, phục vụ chẩn đoán và điều trị, đồng thời giảm phụ thuộc vào phim in.

Bên cạnh đó, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được bệnh viện triển khai gần 4 năm qua, với các hình thức như quét mã QR, chuyển khoản và thanh toán điện tử. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian giao dịch, hạn chế sử dụng tiền mặt và tăng tính minh bạch trong thu viện phí.

Hướng đến bệnh viện thông minh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đưa máy đo huyết áp tự động vào khu vực khám bệnh.

Cùng với số hóa quy trình khám, chữa bệnh, BVĐK khu vực Ninh Hòa đang từng bước triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hướng đến thay thế phương thức lưu trữ hồ sơ giấy. Việc quản lý dữ liệu trên môi trường số giúp thuận tiện tra cứu, giảm thao tác hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin người bệnh.

Bệnh viện cũng chú trọng kết nối chuyên môn thông qua khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến với tuyến trên; từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ bác sĩ phân tích, đánh giá hình ảnh phục vụ công tác chuyên môn.

Bác sĩ Lê Quang Lệnh - Giám đốc BVĐK khu vực Ninh Hòa cho biết: “Chuyển đổi số là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả quản lý. Bệnh viện xác định việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ”.

Cùng với hoạt động chuyên môn, chuyển đổi số còn được bệnh viện mở rộng sang công tác quản trị. Bệnh viện đang triển khai nền tảng kết nối thông minh iHOS của MISA để từng bước số hóa công tác quản lý nhân sự, chấm công và tính lương. Trong thời gian tới, bệnh viện hướng đến kết nối phần mềm kế toán MISA MIMOSA với hệ thống HIS thông qua iHOS, tăng cường liên thông dữ liệu giữa hoạt động chuyên môn và tài chính - kế toán.

Từ những tiện ích thiết thực trong đăng ký khám, thanh toán viện phí đến số hóa bệnh án và quản trị, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của BVĐK khu vực Ninh Hòa. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện nâng cao hiệu quả chuyên môn, chất lượng quản lý, hướng đến xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thuận tiện và thân thiện hơn với người dân.