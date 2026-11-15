Không mua gì thêm nhưng tiền vẫn hao hụt: Có thể bạn đang mắc 6 sai lầm này

Kiểm tra hóa đơn trước khi thanh toán

Trước khi quẹt thẻ hoặc chuyển khoản, hãy xem lại số lượng sản phẩm, đơn giá, chương trình giảm giá và các khoản phụ thu. Cửa hàng có thể tính nhầm số lượng, áp dụng sai giá khuyến mãi hoặc cộng thêm dịch vụ bạn không sử dụng.

Nếu tổng tiền cao hơn dự kiến, hãy hỏi lại ngay tại quầy. Phát hiện sai sót trước khi thanh toán thường giúp việc xử lý đơn giản hơn.

Xác nhận người nhận trước khi chuyển khoản

Chỉ một thao tác nhầm cũng có thể khiến tiền được chuyển đến tài khoản không mong muốn. Vì vậy, trước khi xác nhận giao dịch, hãy kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và ngân hàng, nhất là với những khoản tiền lớn.

Nếu nhận được tin nhắn nhờ chuyển tiền gấp từ người quen, bạn nên gọi điện xác minh qua số liên lạc đã biết. Đừng vội chuyển tiền chỉ vì tin nhắn hiển thị đúng tên hoặc ảnh đại diện quen thuộc.

Đọc kỹ điều khoản khi đăng ký dịch vụ

Nhiều nền tảng cho phép dùng thử miễn phí nhưng tự động gia hạn và thu phí khi hết thời hạn ưu đãi. Nếu chỉ muốn trải nghiệm, hãy ghi nhớ ngày kết thúc và tìm hiểu cách hủy đăng ký ngay từ đầu.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cần kiểm tra dịch vụ tính phí theo tháng hay năm, có tự động gia hạn không và điều kiện hoàn tiền ra sao. Mức giá ưu đãi ban đầu chưa chắc là toàn bộ chi phí bạn phải trả.

Lưu hóa đơn và giấy bảo hành

Hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành hoặc email xác nhận thanh toán là căn cứ cần thiết khi đổi trả, sửa chữa hay khiếu nại. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ quên hoặc làm thất lạc những giấy tờ này.

Bạn có thể chụp ảnh hóa đơn giấy, lưu email xác nhận vào một thư mục riêng trên điện thoại. Với giấy tờ quan trọng, nên cất giữ ở nơi dễ tìm để sử dụng khi cần.

Hỏi rõ tổng chi phí trước khi thuê dịch vụ

Giá chào ban đầu thấp chưa chắc đồng nghĩa với việc bạn phải trả ít tiền hơn. Khi sửa điều hòa, sửa xe hoặc thuê vận chuyển, chi phí thực tế có thể tăng do phát sinh tiền công, linh kiện, vật tư hoặc phụ phí.

Trước khi đồng ý sử dụng dịch vụ, hãy hỏi rõ tổng số tiền phải trả và những hạng mục đã bao gồm. Nếu có thể, tham khảo báo giá từ vài đơn vị để so sánh, thay vì chỉ chọn nơi có mức giá thấp nhất.

Rà soát các khoản tự động trừ tiền

Phí thường niên thẻ ngân hàng, phí duy trì tài khoản và các gói đăng ký định kỳ có thể tiếp tục được thu dù bạn không còn sử dụng dịch vụ. Những khoản phí nhỏ nếu kéo dài nhiều tháng cũng có thể trở thành số tiền đáng kể.

Hãy định kỳ kiểm tra lịch sử giao dịch, danh sách dịch vụ đang thanh toán tự động và hủy những gói không còn nhu cầu. Lưu ý, xóa ứng dụng khỏi điện thoại không đồng nghĩa với việc đã chấm dứt đăng ký.

Nhiều khoản tiền thất thoát không đến từ những quyết định lớn mà bắt đầu bằng vài phút chủ quan. Tạo thói quen kiểm tra hóa đơn, xác nhận giao dịch và rà soát các khoản phí định kỳ sẽ giúp bạn quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn.