700 học sinh tranh tài tại Vòng Chung kết Cuộc thi AIROC 2026 khu vực miền bắc

Với chủ đề "Synapse City", cuộc thi AIROC 2026 hướng tới mục tiêu bồi dưỡng tư duy thiết kế, năng lực sáng tạo kỹ thuật số và khả năng ứng dụng các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Robotics cho thế hệ trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các đội tuyển tranh tài ở bốn bảng: Sơ cấp (6-9 tuổi); Trung cấp (9-12 tuổi); Cao cấp (11-15 tuổi); và Ưu tú (15-18 tuổi), với những thử thách lập trình robot mang chủ đề đô thị thông minh “Synapse City”.

Trong ngày thi, các đội trải qua hai vòng thi theo quy trình thống nhất: tiếp nhận đề bài, xây dựng và kiểm thử chương trình, bàn giao robot theo quy định, đưa robot lên sa bàn và xác nhận kết quả với tổ trọng tài.

Với thời gian thực hiện giới hạn, thí sinh phải lựa chọn phương án, xử lý lỗi lập trình và phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Các lượt vận hành robot trên sa bàn thu hút sự theo dõi của giáo viên, phụ huynh và các đoàn tham dự.

Lấy bối cảnh “Synapse City” - thành phố tương lai đối mặt với vấn đề ô nhiễm, đề thi yêu cầu robot thực hiện các nhiệm vụ khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý và thu hồi các khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm để phân tích. Tùy theo bảng thi, học sinh sử dụng robot Leanbot cùng các công cụ lập trình phù hợp với trình độ.

Quang cảnh thi đấu tại Vòng Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 - khu vực miền bắc, ngày 15/11/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thông qua quá trình thi đấu, thí sinh có cơ hội vận dụng tư duy thuật toán, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm.

Điểm nhấn không chỉ nằm ở tốc độ hay độ chính xác của robot, mà còn ở khả năng xác định nguyên nhân khi chương trình chưa hoạt động như kỳ vọng, điều chỉnh thuật toán và đưa ra quyết định trong điều kiện thời gian giới hạn. Đây cũng là tinh thần “Code to Think → Code to Run” mà AIROC 2026 hướng tới: suy nghĩ, thiết kế giải pháp và hiện thực hóa bằng lập trình.

Sau các lượt thi, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp điểm, công bố kết quả và trao giải cho các đội có thành tích nổi bật.

Cụ thể: bảng Sơ cấp, giải Nhất thuộc về Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi của Công ty TNHH TPE ACADEMY (Đại lý Hải Phòng); bảng Trung cấp ghi nhận chiến thắng của Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh - Công ty TNHH TPE ACADEMY (Đại lý Hải Phòng); bảng Cao cấp vinh danh Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh của Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ); bảng Ưu tú với chiến thắng chung cuộc của Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi Trung tâm American Skills (Cơ sở Hải Phòng).

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 cho biết, sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 2.000 học sinh trên toàn quốc đăng ký tham dự, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giáo dục STEM và niềm đam mê khoa học, công nghệ trong thế hệ trẻ.

Theo ông, đây không chỉ là một cuộc thi về lập trình hay điều khiển robot, mà còn là nơi các em được thử thách khả năng tư duy, sáng tạo, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi tin tưởng, giá trị lớn nhất của AIROC không chỉ nằm ở những chiếc cúp hay tấm huy chương, mà là những năng lực các em học sinh tích lũy được qua từng thử thách. Khi một chương trình chưa hoạt động như mong muốn, các em học cách tìm nguyên nhân và điều chỉnh. Khi gặp một bài toán khó, các em học cách kiên trì, hợp tác và tìm ra hướng giải quyết. Đó là những phẩm chất rất cần thiết để trở thành những công dân có năng lực trong kỷ nguyên số.

Trao giải Ý tưởng đột phá ở hạng mục Trung cấp. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chia sẻ về trải nghiệm tại cuộc thi, em Ngô Đông Quyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) cho biết, đề thi với chủ đề thành phố thông minh năm nay khá vừa sức với lứa tuổi của các em. Để chuẩn bị cho Vòng Chung kết, đội của Quyền đã dành trọn hai tuần tập trung ôn luyện, trong đó tuần đầu tiên dành để căn chỉnh các góc quay của robot và tuần thứ hai luyện giải đề nhằm tối ưu tốc độ di chuyển.

Trong quá trình tập luyện, nhóm đã thống nhất chiến thuật kết hợp linh hoạt giữa việc cho robot bám theo vạch dẫn đường tiêu chuẩn và tính toán các đoạn đi tắt ở những vị trí thuận lợi để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dù có chút tiếc nuối khi phần thi thực tế chưa đạt được số điểm trọn vẹn như kỳ vọng do áp lực tâm lý, Quyền vẫn cảm nhận rõ sự hào hứng từ bầu không khí thi đấu sôi nổi và tinh thần quyết tâm của các đội bạn.

Cuộc thi AIROC 2026 là sân chơi khoa học kỹ thuật và giáo dục STEM thường niên dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông. Với chủ đề năm 2026 "Synapse City", cuộc thi hướng tới mục tiêu bồi dưỡng tư duy thiết kế, năng lực sáng tạo kỹ thuật số và khả năng ứng dụng các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Robotics cho thế hệ trẻ.

Chương trình AIROC 2026 tại Việt Nam có sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse.

Sau vòng thi tại Hà Nội, các đội đáp ứng điều kiện tuyển chọn theo kết quả chính thức sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Phú Thọ.

Theo Ban Tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi robotics mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực khoa học-công nghệ. Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng robotics trong nước và quốc tế, giúp học sinh Việt Nam mở rộng trải nghiệm trong lĩnh vực công nghệ.