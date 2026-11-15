Mỗi đội trải qua hai vòng thi. Ảnh: BTC

Qua các thử thách điều khiển robot theo chủ đề đô thị thông minh, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Cuộc thi có bốn bảng gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và ưu tú, phù hợp với trình độ của các nhóm tuổi. Mỗi đội trải qua hai vòng thi, bắt đầu từ việc nhận đề, xây dựng chương trình điều khiển robot, thử nghiệm rồi đưa robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn. Các đội phải hoàn thành phần thi trong thời gian quy định, đồng thời phối hợp để xử lý những tình huống phát sinh khi robot chưa hoạt động như dự kiến.

Với chủ đề “Synapse City”, đề thi đặt ra tình huống một thành phố tương lai đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường. Học sinh phải tìm cách điều khiển robot khoanh vùng khu vực ô nhiễm, đưa các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý và thu gom những khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm. Tùy từng bảng thi, các em sử dụng robot Leanbot và công cụ lập trình phù hợp.

700 học sinh tranh tài tại vòng chung kết Robotics quốc tế AIROC 2026. Ảnh: BTC

Thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ, các đội còn phải tính toán cách di chuyển, kiểm tra chương trình và điều chỉnh khi robot đi sai hướng hoặc không thực hiện đúng yêu cầu. Qua đó, học sinh được rèn luyện khả năng suy nghĩ, thử nghiệm, tìm nguyên nhân và cùng nhau tìm cách khắc phục.

Ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sau bốn tháng phát động, AIROC 2026 đã thu hút khoảng 2.000 học sinh trên cả nước đăng ký tham gia. Riêng vòng chung kết khu vực miền Bắc có 700 học sinh đến từ gần 50 trường.

Theo ông Nguyễn Viết Khiêm, cuộc thi không chỉ là sân chơi về lập trình, điều khiển robot mà còn tạo cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tự động hóa ngày càng tác động đến đời sống, giáo dục cần chú trọng trang bị cho học sinh năng lực tư duy độc lập, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ.

Ông Nguyễn Viết Khiêm cho rằng, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở những kỹ năng học sinh tích lũy qua từng thử thách. Khi chương trình chưa hoạt động như mong muốn, các em phải tìm nguyên nhân, điều chỉnh; khi gặp bài toán khó, các em học cách kiên trì, phối hợp và tìm hướng giải quyết. Đây là những năng lực cần thiết đối với người học trong thời đại số.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội. Ảnh: BTC

Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026 dự kiến diễn ra ngày 29-11-2026 tại Phú Thọ, với sự tham gia của các đội tuyển xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi trong nước.