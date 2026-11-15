700 học sinh tranh tài lập trình robot tại Vòng Chung kết khu vực phía Bắc AIROC 2026

Ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng Ban Tổ chức AIROC 2026 phát biểu khai mạc.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 15/11 tại Hà Nội do Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse triển khai.

Sau 4 tháng phát động trên toàn quốc, AIROC 2026 đã thu hút 2.000 học sinh từ 6 đến 18 tuổi đăng ký tham dự. Riêng tại khu vực phía Bắc, 700 thí sinh được chia thành bốn bảng thi gồm Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú.

Với chủ đề “Synapse City” mô phỏng thành phố tương lai đối mặt với ô nhiễm môi trường, đề thi yêu cầu các đội sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse.

Trên sa bàn lưới, robot phải thực hiện ba nhiệm vụ gồm khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển khối trung hòa đến vị trí xử lý và thu hồi khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm để phân tích.

Trải qua hai vòng thi trong thời gian giới hạn, thí sinh phải tự xây dựng thuật toán, kiểm thử, xử lý lỗi lập trình và phối hợp nhóm theo tinh thần “Code to Think – Code to Run”.

Các thí sinh đang thực hiện bài thi trong trận chung kết khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng Ban Tổ chức AIROC 2026 nhận định, sức hút của cuộc thi cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của giáo dục STEM và niềm đam mê khoa học công nghệ trong học sinh.

Theo ông Nguyễn Viết Khiêm, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tự động hóa tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực, nhà trường cần trang bị cho người học tư duy độc lập, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ.

Giá trị cốt lõi mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở những tấm huy chương, mà ở quá trình học sinh rèn luyện phương pháp phân tích sai sót, sự kiên trì và kỹ năng hợp tác để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ông Đinh Viết Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Robot AI Edison.

Đồng quan điểm về vai trò của giáo dục công nghệ, ông Đinh Viết Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Robot AI Edison đánh giá việc đưa STEM, robot và tự động hóa vào trường học thông qua các sân chơi như AIROC 2026 tạo ra phong trào học tập tích cực và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Theo ông Đinh V. Trường, khi doanh nghiệp sản xuất ngày càng đẩy mạnh tự động hóa để nâng cao năng suất lao động, giáo dục cần sớm hình thành tư duy công nghệ, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đại diện Hội Tự động hóa Việt Nam cũng đề xuất nhân rộng các mô hình thi đấu thực tiễn gắn với tinh thần Nghị quyết 57, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo xuyên suốt từ bậc phổ thông lên đại học, cao đẳng để đáp ứng sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Kết thúc ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã vinh danh các đội tuyển đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu. Ở bảng Sơ cấp, giải Nhất thuộc về đội thi SBD A9 gồm hai thí sinh Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi đến từ Công ty TNHH TPE ACADEMY (Đại lý Hải Phòng).

Tại bảng Trung cấp, giải Nhất được trao cho đội SBD E4 gồm hai thí sinh Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh, cũng thuộc đơn vị Công ty TNHH TPE ACADEMY (Đại lý Hải Phòng). Ở bảng Cao cấp, đội SBD U1 gồm ba thí sinh Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh của Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) giành giải Nhất.

Trong khi đó, giải Nhất bảng Ưu tú thuộc về đội SBD AD3 gồm ba thí sinh Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi đến từ Trung tâm American Skills (Cơ sở Hải Phòng).

Sau vòng thi khu vực phía Bắc, các đội tuyển đáp ứng điều kiện chuyên môn sẽ tiếp tục bước vào Vòng Chung kết tiếp theo tổ chức tại tỉnh Phú Thọ vào cuối tháng 11/2026. Đây là dịp để các đại diện xuất sắc của học sinh Việt Nam giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực công nghệ trên sân chơi robotics quốc tế.