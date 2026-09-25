Xét xử nhóm 'ông đò' côn đồ

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các đối tượng điều khiển thuyền chạy tốc độ cao và những người trên thuyền liên tục la hét, chửi thề, dọa đánh lẫn nhau gây huyên náo. Sau đó, Sướng và Hoàng thấy vị trí thuyền của Lộc đang neo nên cầm mái chèo và ống kim loại đánh nhau với Lộc. Thấy vậy, Ngô Văn Quốc cùng anh trai là Ngô Siêng (1977) cầm mái chèo gỗ lao vào cùng Sướng và Hoàng đánh Lộc. Ngày 23-9, TAND khu vực 1- Huế xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù, Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Ngô Siêng 2 năm tù cùng về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.