Xét xử nhóm 'ông đò' côn đồ
Do mâu thuẫn trong lúc chạy thuyền chở khách đi tránh lũ, Ngô Văn Sướng (1993) và Ngô Hoàng (2000, cùng trú TP Huế) đã điều khiển thuyền máy, rượt đuổi thuyền của Nguyễn Văn Rạnh và Nguyễn Văn Lộc (1988, cùng trú tại TP Huế).
Các đối tượng điều khiển thuyền chạy tốc độ cao và những người trên thuyền liên tục la hét, chửi thề, dọa đánh lẫn nhau gây huyên náo. Sau đó, Sướng và Hoàng thấy vị trí thuyền của Lộc đang neo nên cầm mái chèo và ống kim loại đánh nhau với Lộc. Thấy vậy, Ngô Văn Quốc cùng anh trai là Ngô Siêng (1977) cầm mái chèo gỗ lao vào cùng Sướng và Hoàng đánh Lộc. Ngày 23-9, TAND khu vực 1- Huế xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù, Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Ngô Siêng 2 năm tù cùng về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xet-xu-nhom-ong-do-con-do-post358478.html