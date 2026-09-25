Gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch TNHH Phước Loan lĩnh án

Bị cáo Hồ Khánh Phước, SN 1963, trú tại Tp. Huế (người mặc áo khoác) tại phiên toà xét xử

Khi chất thải trở thành gánh nặng môi trường

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Phước Loan được thành lập năm 2005 (có trụ sở tại 224 Hùng Vương, phường An Cựu, Tp. Huế). Ông Hồ Khánh Phước là Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật và sở hữu 75% vốn góp.

Năm 2022, Công ty Phước Loan thành lập Xưởng đúc gạch Terrazzo tại khu vực nay là Kiệt 301 Trưng Nữ Vương, phường Thanh Thủy, Tp Huế và giao ông Phước trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Trong quá trình sản xuất, xưởng phát sinh nhiều loại chất thải như: gạch Terrazzo vụn, bao bì xi măng, bìa carton...

Theo cáo trạng, thay vì tổ chức thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý, ông Phước đã chỉ đạo đưa chất thải đến đổ tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 34 là lô đất chưa có người ở nằm cạnh xưởng.

Việc đổ thải diễn ra hằng ngày, kéo dài từ năm 2022 đến ngày 14/5/2026. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, khu vực bị đổ chất thải rộng 175,1m², với tổng khối lượng chất thải rắn thông thường được xác định là 462.040kg.

Nghiêm minh pháp luật, đề cao trách nhiệm doanh nghiệp

Quá trình điều tra, Hồ Khánh Phước khai nhận hành vi và lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cơ quan tố tụng xác định các thành viên khác của Công ty Phước Loan không biết việc đổ thải nên không đồng phạm. Chủ thửa đất số 178 cũng được xác định không biết việc chất thải bị đổ lên đất của mình và không liên quan đến hành vi này.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Khánh Phước 600 triệu đồng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hội đồng xét xử

Sự nghiêm minh của pháp luật là lời nhắc nhở đối với mỗi cơ sở sản xuất: chi phí xử lý chất thải không thể được thay thế bằng việc chuyển gánh nặng môi trường sang cộng đồng và hệ sinh thái.

Sản xuất xanh, tuần hoàn để phát triển bền vững

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, chất thải cần được nhìn nhận như một phần của bài toán sản xuất. Phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đúng quy định không chỉ góp phần giảm áp lực lên môi trường mà còn mở ra cơ hội sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Đối với doanh nghiệp, trách nhiệm môi trường cần được đặt ngay trong quá trình tổ chức sản xuất, từ khâu kiểm soát nguyên liệu đến quản lý chất thải đầu ra. Đây cũng là nền tảng để hình thành những chuỗi giá trị xanh, giảm phát sinh chất thải và nâng cao tính bền vững của hoạt động sản xuất.

Từ vụ án, thông điệp đặt ra rất rõ: Tăng trưởng kinh tế không thể tách rời trách nhiệm bảo vệ môi trường. Một nền sản xuất hiện đại phải hướng tới hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ tài nguyên và lợi ích cộng đồng; trong đó, tuân thủ pháp luật về môi trường là điều kiện nền tảng để tiến tới sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.