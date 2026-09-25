Cầm gậy bóng chày đập cửa quán cà phê, người đàn ông bị phạt 2 năm tù

Vừa qua, VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Điểm cầu chính tại TAND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn được truyền trực tuyến đến phòng xử án tại Phân trại tạm giam Hữu Lũng - nơi bị cáo T. đang bị tạm giam.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, trong một lần xảy ra mâu thuẫn tại quán cà phê của vợ chồng người em trai, do bị cáo T. hỏi em dâu nhưng không nhận được câu trả lời như mong muốn, hai bên xảy ra chửi bới, lời qua tiếng lại và đe dọa đánh nhau.

Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng T. vẫn lấy 1 gậy bóng chày bằng kim loại dài khoảng 80 cm trong cốp xe, quay lại cửa quán và dùng gậy đập vào cửa. Sau đó, bị cáo T. tiếp tục chửi bới, đe dọa một người hàng xóm do giữa người này và mẹ bị cáo có mâu thuẫn từ trước.

Đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn tại phiên toà.

Sau khi chửi bới, đe dọa người hàng xóm, T. quay lại xe lấy thêm 1 gậy bóng chày bằng kim loại nữa, rồi cầm 2 chiếc gậy này đi về phía cửa quán cà phê của vợ chồng người em trai, vừa chửi vừa tiếp tục đập vào cửa.

Hành vi của T. được xác định gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo T. 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo đúng tội danh Viện kiểm sát truy tố.

Phiên tòa xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” bằng hình thức trực tuyến.