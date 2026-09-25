Xét xử vụ án công ích về khoản nợ thuế hơn 323 triệu đồng

Quang cảnh phiên toà.

Vụ án do VKSND khu vực 8 - Cần Thơ khởi kiện Công ty TNHH MTV mua bán vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng Gia Bảo liên quan khoản nợ thuế hơn 323 triệu đồng.

Ngày 25/9, TAND khu vực 8 - Cần Thơ xét xử vụ án dân sự công ích về “Tranh chấp về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước” giữa nguyên đơn là VKSND khu vực 8 - Cần Thơ và bị đơn là Công ty TNHH MTV mua bán vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng Gia Bảo (Công ty Gia Bảo).

Đây là vụ án dân sự công ích thuộc chương trình thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Gia Bảo còn nợ tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 31/7/2026, tổng số tiền thuế còn nợ hơn 320,8 triệu đồng.

Ngày 10/8, Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ ban hành thông báo tiền thuế nợ gửi Công ty Gia Bảo và áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ngày 4/9, VKSND khu vực 8 - Cần Thơ ban hành kiến nghị khởi kiện. Sau đó, Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ đề nghị Viện kiểm sát xem xét khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công đối với Công ty Gia Bảo.

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty Gia Bảo thừa nhận còn nợ thuế. Doanh nghiệp cho rằng hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, một số công trình chưa thu hồi được tiền nên chưa cân đối được nguồn tài chính để thanh toán toàn bộ khoản nợ.

Công ty cho biết vẫn đang hoạt động và đề nghị được nộp dần, mỗi tháng từ 20-30 triệu đồng cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, nghĩa vụ nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định pháp luật. Việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, chưa thu hồi được công nợ hoặc chưa cân đối được nguồn tài chính không phải là căn cứ miễn trừ nghĩa vụ nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế xác định.

Đối với đề nghị nộp dần, HĐXX cho rằng, đây chỉ là phương thức doanh nghiệp đề nghị thực hiện nghĩa vụ, không làm thay đổi số tiền phải nộp. Việc gia hạn, nộp dần tiền thuế hoặc xử lý tiền chậm nộp thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế và phải thực hiện theo điều kiện, trình tự pháp luật quy định.

HĐXX xác định, tính đến ngày 31/8/2026, Công ty Gia Bảo còn nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước 323.680.556 đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 11/9, Công ty đã nộp 10 triệu đồng; khoản tiền này được ghi nhận và khấu trừ vào nghĩa vụ nộp thuế trong giai đoạn thi hành án.

Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 8 - Cần Thơ, buộc Công ty Gia Bảo thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế còn nợ tính đến ngày 31/8/2026 là 323.680.556 đồng.