Không để tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền và tẩu tán tài sản phạm tội

Bóc gỡ mắt xích rửa tiền phía sau đường dây đánh bạc

Trong cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, việc bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc mới chỉ là một nửa chặng đường. Mục tiêu quan trọng hơn là bóc gỡ toàn bộ hệ thống tài chính đứng phía sau, nơi tồn tại một "chợ đen" mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trở thành mắt xích quan trọng giúp tội phạm nhanh chóng hợp thức hóa, che giấu và vận chuyển dòng tiền phạm pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 23 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng qua sân bay (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Các căn hộ chung cư được thuê làm "trung tâm xử lý dòng tiền", nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Tính từ tháng 6/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến này đã thu về hàng chục ngàn tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ tinh vi của các đối tượng khi sử dụng AI để xây dựng bộ tài liệu “Hỏi – Đáp”, hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Hệ thống rửa tiền được vận hành như một “doanh nghiệp ngầm” chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Kết quả này thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng “huyết mạch” tài chính của tội phạm, không chỉ bắt giữ các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà còn truy tìm, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Cắt đứt “đầu ra” của dòng tiền bất hợp pháp

Thực tiễn chuyên án cho thấy, “chợ đen” mua bán USDT chính là mắt xích quyết định giúp các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp. Khi tiền trong tài khoản ngân hàng được chuyển đổi thành USDT, dòng tiền gần như lập tức tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, di chuyển qua nhiều ví điện tử và nhiều quốc gia chỉ trong thời gian rất ngắn, khiến việc phong tỏa, truy vết và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng Đại tá Bùi Trung Thành cho biết, tiền điện tử, đặc biệt là USDT, đang bị các đối tượng lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Hoạt động mua bán USDT trực tiếp, tự phát, không thông qua các tổ chức được quản lý đã tạo ra nhiều kẽ hở với đặc tính giao dịch nhanh, xuyên biên giới, rất dễ luân chuyển qua nhiều địa chỉ, ví, tiền điện tử đánh bạc, lừa đảo, các hoạt động phạm pháp khác có thể nhanh chóng chuyển thành USDT gây rất nhiều khó khăn trong việc xác định chủ thể và truy vết dòng tiền, thu hồi tài sản.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Từ thực tiễn điều tra, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không nhận, không chuyển USDT hộ người khác khi không rõ nguồn gốc, mục đích; đồng thời đặc biệt cảnh giác với các giao dịch có giá trị lớn, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian hoặc được hưởng hoa hồng bất thường.

“Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán, chuyển đổi tài sản mã hóa; định danh chủ thể giao dịch và nâng cao năng lực giám sát các giao dịch bất thường, bất hợp pháp, nâng cao khả năng truy vết dòng tiền, không để tiền điện tử thành công cụ rửa tiền và tẩu tán tài sản phạm tội” Đại tá Bùi Trung Thành nhấn mạnh.

Xóa bỏ “chợ đen” mua bán USDT không chỉ là yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống rửa tiền mà còn là giải pháp quan trọng nhằm cắt đứt con đường tiêu thụ tài sản phạm pháp. Khi không còn nơi chuyển đổi dòng tiền bất hợp pháp thành tài sản số, tội phạm sẽ mất đi công cụ che giấu, vận chuyển tài sản ra nước ngoài; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng phát hiện, phong tỏa, kê biên và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, góp phần bảo vệ an ninh tài chính quốc gia và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.